Vier Perspektiven : Die Welt vor und nach Corona

Seit Anfang März beherrscht das Coronavirus das Leben in Deutschland. Anfangs hatten viele den hochansteckenden Erreger für eine lokale Erscheinung in China gehalten. Als er sich in Norditalien verbreitete, war diese Auffassung widerlegt. Mitte des Monats schlossen Schulen, Betriebe machten vorübergehend zu, Flughäfen wurden zu Geisterstädten, die Konjunktur brach ein. Kein Ereignis seit der Finanzkrise hat Menschen und Wirtschaft so beeinträchtigt. Ausgangsbeschränkungen veränderten zeitweise den Lebensstil. Fünf Monate später wird eine neue Normalität ausprobiert.

Ein Blick zurück zeigt, dass die politische Landschaft nach Ausbruch der Pandemie eine andere ist als zuvor: Teile der Exekutive haben die Chance genutzt, mit ihrem Krisenmanagement zu beeindrucken. In der Wirtschaftspolitik ist der (vermeintlich) starke Staat zurückgekehrt, Unternehmen erproben neue Arbeitsformen, und die Wissenschaft hat eine neue Rolle in der Vermittlung entscheidungsrelevanten Wissens in der Politik gefunden. Was davon ist dauerhaft? Welche Megathemen kehren ins Blickfeld zurück?

Die Monate vor Corona waren eine Phase intensiver Diskussionen über den Fortbestand der dritten großen Koalition unter Angela Merkels Führung. In den Unionsparteien gab es für eine Weile die Sorge, dass die neue SPD-Führung das wenig geschätzte Bündnis verlassen würde. Parallel fand sich unter ernstzunehmenden CDU-Politikern die Überlegung, Merkel könnte doch vor dem regulären Ende der Legislaturperiode von Bord gehen.

Die Wahrnehmung von Altmaier hat sich gewandelt

Eine schwarz-grüne Minderheitsregierung hätte im Parlament gebildet werden können, eine vorgezogene Wahl hätte vom Zaun gebrochen werden können. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hatte Merkel eine Kabinettsumbildung aufzwingen wollen. Nur endlich Schluss mit dem großkoalitionären Trott, der Rote und Schwarze so nach unten zog!

Sechs Monate später ist keine Rede mehr davon. Die einst so koalitionskritische SPD-Führung findet nicht nur das Bündnis gut, sondern kann sich sogar Olaf Scholz, der Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Rennen um den Parteivorsitz schmählich unterlegen war, als Kanzlerkandidaten vorstellen. Die CDU hat zwar gute Umfragewerte, aber eine Führungsfrage so offen wie eine Schusswunde. In so einer Situation redet niemand vom vorzeitigen Ende der Koalition. Und Merkel? Regiert, regiert, regiert und schwebt über großartigen Zustimmungswerten dem Herbst 2021 entgegen.

Auch die Wahrnehmung ihres Wirtschaftsministers hat sich gewandelt: Anfang vergangenen Jahres war Peter Altmaier noch ein einsamer Mann. Dass ausgerechnet der erste CDU-Amtsinhaber seit Jahrzehnten eine staatliche Industriepolitik forderte, kam in Partei und Wirtschaft nicht gut an. Altmaier schien isoliert, manche forderten offen seinen Rücktritt.

Ihm gehört ein Fünftel der Lufthansa

Doch manchmal wird ein politisches Zukunftsprojekt schneller zum Zeitgeist, als es sich sein Verfasser erträumt hat. Das Virus hat die Schwächen der arbeitsteiligen Weltwirtschaft offengelegt. Plötzlich fehlte es an allem, was sonst zuverlässig aus Ländern wie China kam: Masken und Schutzkittel, Grundstoffe für Medikamente, Elektronikteile für die Industrie.

Altmaiers Wunsch nach mehr „nationalen Champions“ wirkt nicht mehr so verwegen wie noch vor einem Jahr. Selten war der Staat in der Wirtschaft so willkommen wie jetzt. Mehr als sechzig Milliarden Euro hat er an Hilfen für coronageschädigte Unternehmen bewilligt. Ihm gehört ein Fünftel der Lufthansa und knapp ein Viertel des Impfstoffherstellers Curevac.