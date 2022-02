Von Geothermie bis Abwärme : So könnte die Wärmewende wirklich klappen

Das Frühjahr wird so sehnsüchtig erwartet wie lange nicht. Politische Krisen und Sorgen um mickrig gefüllte Gasspeicher hauchen dem Wort „Heizperiode“ ganz neue Misstöne ein. Dabei überdeckt die akute Debatte, dass es auf die Frage, was nach dem Erdgas kommt – und zwar nicht nur nach dem russischen –, schon längst bessere Antworten hätte geben müssen.

Die Energiewende gilt weithin als Stromprojekt, obwohl sie viel mehr ist als das. Strom ist gut, Leitungen wichtig, Windräder und Solaranlagen sind nötig, aber nur mit Elektronen und ohne Moleküle kann ein Industrieland kaum funktionieren. Doch bei der Wärmewende hängen erneuerbare Energien weit zurück. 2020 betrug der deutsche Endenergieverbrauch für Wärme mehr als 1100 Terawattstunden. Nur 182 davon, bloße 15,6 Prozent, konnten Quellen bereitstellen, die nicht Gas, Öl oder Kohle heißen.

Verantwortung dafür tragen nicht einfach renitente Bürger, die partout nicht auf Wärmepumpen umsteigen wollen, weil sie ihren Ölkessel so lieb gewonnen haben. Die Wärmewende ist kein reines Privatvergnügen, genauso wenig wie Wärmepumpen und Sanierungen Allheilmittel sind. Sie sind ein Baustein, ein wichtiger, aber es braucht zusätzlich großtechnische Lösungen. Die liegen uns buchstäblich zu Füßen und in der Luft. Nur genutzt werden sie bisher zu selten.

Deutschland hat gute Voraussetzungen für die Geothermie

Als der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck jetzt nach Bayern gereist ist, um für Windräder zu werben, wäre er gut beraten gewesen, nicht nur zu mahnen, sondern sich auch etwas abzuschauen. Zum Beispiel wie rund um den bayerischen Amtssitz geheizt wird. München ist die deutsche Vorzeigeregion für umweltfreundliche Wärme aus der Erde. 2004 ist dort die erste Tiefen-Geothermieanlage ans Netz gegangen, inzwischen können sich eine halbe Million Haushalte dank moderner Anlagen und eines guten Fernwärmenetzes auf die zuverlässige Wärmequelle verlassen. Zugleich kommt keine andere erneuerbare Energietechnik mit so wenig Fläche aus, um eine Kilowattstunde zu erzeugen, und keine liefert sie so beständig in fast jeder Stunde im Jahr.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die geologischen Voraussetzungen, gerade in vielen der großen Ballungsräume, wo sich die teuren Anlagen und ein Wärmenetz rentieren, sind ausgesprochen gut. Die Münchner Stadtwerke erwarten, dass ihr Potential ausreicht, um wirtschaftlich den Wärmebedarf im Sommer komplett und im Winter zum großen Teil aus der Geothermie zu decken. Doch damit die Technik nicht abgewürgt wird, bevor sie richtig startet, wäre es Aufgabe der Politik, über sie aufzuklären, Ängsten sachlich zu begegnen und auch hier den Genehmigungsverfahren mehr Konsistenz und Tempo zu verschaffen. Wer Geothermieanlagen plant, muss nicht nur das Prozedere der baurechtlichen Vorgaben durchlaufen, sondern auch das der bergbaurechtlichen.

Das Potential für industrielle Abwärme ist groß

Das Wirtschaftsministerium hat die Wärmewende zuletzt wieder als großes Geschenk an Ingenieure und Unternehmen gepriesen, die nun tun sollten, was sie am besten können: innovative Technologien, Anlagen und Verfahren entwickeln, die dem Land warme Wohnzimmer und den Unternehmen volle Auftragsbücher bescheren. Bei so viel zukunftsgerichtetem Optimismus muss der Hinweis gestattet sein, dass es einen erheblichen Teil solcher Technik längst gibt. Wo der politische Wille da ist, lässt sich der Beweis antreten, dass sie funktioniert und kein Investitionsgrab ist. Hamburg etwa baut derzeit eine Großwärmepumpe, die mit der Abwärme einer Kläranlage ein Fernwärmenetz speist und damit hilft, ein altes Kohleheizkraftwerk zu ersetzen. In Berlin und Frankfurt versorgen ähnliche Anlagen Gebäude mit Wärme aus der Kanalisation.

Mehr zum Thema 1/

Schätzungen zufolge liegt das Potential bei 31 Terawattstunden – nur für die Nutzung von Abwärme aus Kläranlagen. Was in der Industrie an Abwärme minütlich in den Himmel wabert, ist noch mal ein Vielfaches dessen. Laut der Energieagentur DENA könnten Industriebetriebe 125 Terawattstunden Energie einsparen, wenn sie hier effizienter wären. Hallen lassen sich bestens mit Abwärme heizen, man kann sie sogar als Prozesswärme in die Produktion zurückführen oder sie bei ausreichend hohen Temperaturen ins Wärmenetz schicken.

Mit der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft gibt es zudem ein Instrument, das Investitionen in Biomasseanlagen oder Solarkollektoren ankurbeln soll, um Prozesswärme gleich klimafreundlicher zu erzeugen. Wären da nicht die hohen Bearbeitungsrückstände, die die zuständige Behörde gerade beklagt. Immerhin, die Anträge zeigen, dass der Wille zur Wärmewende bei vielen da ist.