UN-Umweltversammlung : Finale Weichenstellung im Kampf gegen Plastikmüll

Schreibt doch einfach die Wahrheit! In Deutschland ist Plastikmüll in der Natur ein Resultat von fehlender Erziehung/Egoismus/fehlender sozialer Kontrolle. Auf dem im Bild gezeugten Strand findet sich wohl kaum 0,1% "echter europäischer oder gar deutscher Plastikmüll". Ursache für diese Müllflut sind sowohl fehlende Entsorgungskonzepte und fehlendes Problembewusstsein der lokalen Bevölkerung. Ich bin sofort dabei unsere Millionen/Milliarden in die eigentlichen Problemzonen umzuleiten wenn zwei Bedingungen erfüllt werden: 1. 100% Unterbindung von Selbstbedienung der NGOs und der bekannten Korruptionsseilschaften hier und vor Ort 2. 100% Anrechnung des Umweltrettungswertes als Beitrag Deutschlands - somit keine weiteren Verschärfungen bzw. Rücknahme der deutschen CO2 Einsparung, Ohrenstäbchenverbot und sonstiger 1% Unfug der der Umwelt so gar nichts bringt (Außer den Wohlstand Deutschlands zu vernichten).

Manfred Wolfgang

20.02.2022 - 16:33

Was sind die Alternativen zu Plastikmüll? a) Weniger Plastik in Kleidung, Fahrzeugen, Häusern und Hausgeräten, wieder unverpackte Waren sowie Abschied von all der liebgewonnenen Super-Hygiene? b) Oder alternative Verpackungen, die nicht wie Plastik aussehen, aber teils noch umweltschädlicher sind (z.B. paraphin- oder kunstharz-getränkte Gewebe und Naturfasern, Plastikbeschichtetes Papier/Karton etc.)? c) Oder geht es gar nicht darum, den Plastikmüll einzusparen, sondern 'nur'darum, den ganzen neuen Müll durch überbordende Pfand-, Rücknahme und Entsorgungssysteme im Alltag und in der Natur nicht mehr sichtbar werden zu lassen? Ich persönlich wäre für Variante a), inklusive Komfortverlust. Ich vermute aber, dass die staatlichen Initiativen auf c) abzielen und die Industrie nebenbei verstärkt auf Augenwischerei mit b) setzen wird.