Russlands Aggression : Die Ukraine-Krise trifft viele

Manchmal bleibt nur das Hoffen. Und wenn es lediglich eines auf gutes Wetter ist. So wie jetzt, wo die Gasspeicher in Deutschland und der EU niedrig und in Österreich sogar nur noch zu 21 Prozent gefüllt sind, die Hälfte des Vorjahreswertes. Gefragt, wie das Land in der Gaskrise über den Winter komme, sagt Elena Skvortsova aus dem Vorstand des Wiener Energiekonzerns OMV: Die Wettervorhersagen prognostizierten milde Temperaturen für Europa. „Deswegen denken wir, dass wir mit diesen Lagerbeständen gut durch die Heizperiode kommen.“ Sie vergisst den Hinweis nicht, dass Russland seit 50 Jahren trotz politischer Krisen immer ein zuverlässiger Lieferant gewesen sei und seine Verträge erfüllt habe, wie auch jetzt.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Doch es ist nicht mehr nur die Frage von sicheren Gaslieferungen aus Russland, die immer mehr Unternehmenslenker wegen drohender neuer Wirtschaftssanktionen der EU und Amerikas gegen Russland sowie möglicher Gegensanktionen umtreibt. Noch ist der Konflikt um die Bedrohung der Ukraine durch russische Truppen in erster Linie ein politischer. Doch schnell kann daraus eine Kontroverse mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen werden. Gunter Deuber, Chefvolkswirt des stark in Russland engagierten österreichischen Finanzkonzerns Raiffeisen Bank International (RBI), warnt vor einer Kette harter Sanktionen und Gegensanktionen: „In Summe könnte vor allem der europäischen Wirtschaft im geopolitischen Eskalationsfall ein Stagflationsszenario drohen, weltweit sollte das Wirtschaftswachstum zumindest deutlich niedriger ausfallen.“

Der Energiebereich ist am verwundbarsten

Welche Länder am stärksten unter einer Zuspitzung der Lage leiden könnten, hat jetzt die Wiener Osteuropa-Denkfabrik WIIW herausgearbeitet. Ihre der F.A.Z. exklusiv vorliegende Studie geht davon aus, dass es nicht zu einer Großoffensive gegen die Ukraine kommt. Aber schon gezielte Militärschläge und regional begrenzte Militäroperationen würden wirtschaftlich direkt und indirekt erhebliche Folgen verursachen. Die drohten als Erstes im Energiebereich, wo die Abhängigkeit von Gas-, aber auch von Öllieferungen aus Russland besonders ausgeprägt ist. Die am stärksten exponierten Länder Zentral- und Südosteuropas sind laut WIIW-Analyse Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Polen und die Slowakei. In fast allen Fällen sei deren Abhängigkeit von Russland als Energielieferant viel größer als die Abhängigkeit vom russischen Exportmarkt.

Ähnlich die Lage in Österreich. 1,3 Prozent der Exporte gingen von Januar bis Oktober vergangenen Jahres nach Russland, 2,5 Prozent der gesamten Einfuhr kamen von dort. „Fast 90 Prozent der Importe Österreichs sind Brennstoffe“, sagt Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien. Rechne man Gas und Öl heraus, schrumpften die Russlandimporte auf marginale 0,3 Prozent.

Sofortige Auswirkungen auf den Weltenergiemarkt

Nicht nur die Wirtschaftsbeziehungen Österreichs zu Russland waren nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 stark abgekühlt. Überall ging der Russlandhandel zurück. Am relativ stärksten getroffen habe das in der EU die Staaten Mittelosteuropas (MOE), Nordeuropas sowie Deutschland. „Fast alle EU- und MOE-Länder exportieren und importieren anteilig weniger nach und aus Russland als im Jahr 2013“, sagt Richard Grieveson, der Vizechef des Wiener Instituts für Vergleichende Wirtschaftsforschung (WIIW). Gleichzeitig sei der Anteil der russischen Direktinvestitionen stark zurückgegangen.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Wären die Folgen von Sanktionen für die Staaten Europas, Energie einmal ausgenommen, also nicht so einschneidend, weil die Wirtschaft nicht mehr so eng verflochten ist? Grieveson verneint und verweist auf mögliche Folgewirkungen. So wären auch andere Länder, die ihre Energiebezüge stärker diversifizierten als etwa Österreich oder Deutschland, betroffen. Jede Kürzung von Gaslieferungen nach Europa hätte sofort Auswirkungen auf den Weltenergiemarkt. „Steil nach oben schießende Energiepreise würden die ohnehin hohe Inflation weiter befeuern, mit negativen Folgen für die Wirtschaft in der gesamten EU.“ Länder wie Ungarn oder Rumänien müssten überdies mit Währungsabwertungen und steigenden Zinsen auf Staatsanleihen rechnen, die Tschechische Republik, „die Schweiz Zentraleuropas“, wäre am wenigsten betroffen.