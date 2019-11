Parteigeschichte : Von der SPD lernen

Die Größen der 1959er SPD auf dem außerordentlichen Parteitag in Godesberg: E. Ollenhauer, H. Wehner, A. Nau, F. Erler, C. Schmid, E. Schoettle und W. Eichler (von links). Bild: akg-images

Kurz vor der Wahl ihrer Parteivorsitzenden dürfen die deutschen Sozialdemokraten den 60. Geburtstags jenes Programms feiern, das ihnen die Regierungsfähigkeit auf Bundesebene bescherte. Es kennzeichnete die Abkehr von sozialistischen Weltveränderungsträumen und das Bekenntnis zu Fundamenten der Bundesrepublik wie der Sozialen Marktwirtschaft. Nicht zuletzt für heutige Parteistrategen lehrreich, leitete dieses Programm die Verwandlung der SPD von einer auf einen Teil der Bevölkerung beschränkten Klassenpartei zur Volkspartei ein, die mit einem Zweitstimmenergebnis von 45,8 Prozent in der Bundestagswahl des Jahres 1972 ihren größten Triumph feierte.

Das Godesberger Programm des Jahres 1959 war für viele Sozialdemokraten damals weniger eine Frage des Herzens als vielmehr eine Frage der Vernunft – und des machtpolitischen Kalküls. In den Bundestagswahlen der Jahre 1949, 1953 und 1957 hatte die SPD mit Zweitstimmenanteilen von jeweils rund 30 Prozent aus heutiger Sicht zwar beeindruckende Ergebnisse erzielt. Damals aber boten diese gegenüber einer CDU/CSU, die im Jahre 1957 mit 50,2 Prozent eine absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hatte, keinerlei Machtperspektive.

So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig

In wirtschaftspolitischer Hinsicht war die SPD komplett verstaubt. Während nicht zuletzt die Arbeiter in der Bundesrepublik vom Wirtschaftswunder profitierten und die Menschen aus dem real existierenden Sozialismus der DDR in die Bundesrepublik strebten, hatte sich die SPD offiziell noch nicht vom Marxismus verabschiedet. Der Sozialismus sei innerhalb und außerhalb der Partei als eine Weltanschauung im Sinne einer Ersatzreligion oder eines Religionsersatzes angesehen worden, kommentierte Carlo Schmid, damals Mitglied des Parteivorstands und einer der bekanntesten Sozialdemokraten, selbstkritisch. Die meisten Menschen waren nach den Entbehrungen der Kriegs- und der frühen Nachkriegszeit eher am wachsenden Wohlstand und weniger an sozialistischen Träumen interessiert.

Früh erkannt hatte dies der spätere Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller, seinerzeit Professor für Volkswirtschaftslehre und für die SPD Mitglied der Bürgerschaft in Hamburg. „So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig“, sagte der um griffige Formulierungen nie verlegene Schiller schon 1954 und kreierte damit einen gängigen Slogan, der auch von einem Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft hätte stammen können. Im November 1959 war es offiziell so weit. Auf ihrem Parteitag vom 13. bis 15. November 1959 in Bad Godesberg verabschiedete die SPD mit einer erdrückenden Mehrheit von 324 gegen 16 Stimmen ein neues Parteiprogramm, das als eine Versöhnung mit den Grundwerten der Bundesrepublik Deutschland verstanden wurde, auch wenn das Papier etwas pathetisch mit einem „Grundwerte des Sozialismus“ bezeichneten Paragraphen beginnt.

In dem ausführlichen Kapitel über die „Wirtschafts- und Sozialordnung“ – man beachte das heute in der Sozialdemokratie wenig gebräuchliche Wort „Ordnung“ – heißt es: „Die Wirtschaftspolitik muss auf der Grundlage einer stabilen Währung die Vollbeschäftigung sichern, die volkswirtschaftliche Produktivität steigern und den allgemeinen Wohlstand erhöhen.“ Fast an Ludwig Erhard erinnert diese Passage: „Freie Konsumwahl und freie Arbeitsplatzwahl, freier Wettbewerb und freie Unternehmensinitiative sind wichtige Elemente sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik. Die Autonomie der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände beim Abschluss von Tarifverträgen ist ein wesentlicher Bestandteil freiheitlicher Ordnung. Totalitäre Zwangswirtschaft zerstört die Freiheit. Deshalb bejaht die Sozialdemokratische Partei den freien Markt, wo immer wirklich Wettbewerb herrscht.“