Das vergangene Jahr lief aus Sicht der Solarbranche fabelhaft, nur ist sie unsicher, ob sich das Tempo halten lässt. Privatleute seien zwar weiterhin bereit zu den Installationen, die gewerblichen Nutzer aber, auf die es zunehmend ankommt, hielten sich noch zurück und müssten deshalb zu mehr Engagement angereizt werden, so der Solarverband. Damit diese Anreize kommen und die Bürokratie sinkt, arbeitet die Bundesregierung an einer Solarstrategie, deren ersten Entwurf Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag nach einem „PV-Gipfel“ in Berlin vorstellte.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Auf derselben Veranstaltung berichtete der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Solarwirtschaft, Carsten Körnig, dass der Zubau von Photovoltaikanlagen 2022 gegenüber dem Vorjahr 30 Prozent betragen habe. Er erinnerte an das Ziel der Bundesregierung, in zehn Jahren den Anteil des Sonnenstroms am Verbrauch auf 30 Prozent zu verdreifachen. Dafür müsse das Wachstum auch in den kommenden Jahren jeweils 30 Prozent betragen. Die Bereitschaft von Privathaushalten stimme zuversichtlich, auf ihren Dächern habe sich die installierte Leistung in den vergangenen vier Jahren vervierfacht. Auch der Ausblick sei „sonnig“, denn in Umfragen sagten vier von fünf Immobilienbesitzern, sie planten eine Photovoltaik- oder eine Solarthermieanlage. Solch hohe Werte habe es in den vergangenen 25 Jahren nicht gegeben.