Schweizer Goldhandel : Auf der Spur des Goldes

Hohe Betonmauern, Stacheldraht, Überwachungskameras, stählerne Eingangspforte: Von außen lässt das Gelände im Gewerbegebiet des Tessiner Ortes Mendrisio eher ein Gefängnis als ein Unternehmen vermuten. Doch hinter den gut gesicherten Mauern verbirgt sich keine Strafanstalt, sondern eine Fabrik der Argor-Heraeus AG zur Verarbeitung von Gold. In der Schweiz sind vier der fünf größten Goldraffinerien der Welt beheimatet, drei davon im Südkanton Tessin. Einst für ihre Geheimniskrämerei be­rüchtigt, gewähren sie der Presse inzwischen vereinzelt Einblick in ihre Arbeit.

Die Transparenz soll Vertrauen schaffen für ein Geschäft, das chronisch im Ruch steht, auf der Ausbeutung von Mensch und Natur zu beruhen. In Goldminen in Afrika und Südamerika schuften die Arbeiter, darunter oft auch Kinder, bis heute zum Teil unter prekären oder sogar lebensgefährlichen Bedingungen.

Die zum Abbau häufig eingesetzten Chemikalien wie Quecksilber, Arsen und Zyanid schaden den Lungen der Arbeiter und kontaminieren Böden und Gewässer. In den Recherchen für sein Buch „Goldwäsche“ hat sich der Basler Strafrechtler und Korruptionsjäger Mark Pieth intensiv mit den schmutzigen Seiten des globalen Goldgeschäfts beschäftigt. Sein Befund lautet: „Nur ein kleiner Teil des in der Welt verkauften Goldes ist wirklich sauber.“

Robin Kolvenbach nimmt für sich in Anspruch, zu diesem sauberen Teil beizutragen. Der promovierte Chemiker leitet Argor-Heraeus, die seit 2017 vollständig dem Hanauer Familienkonzern Heraeus gehört und jährlich bis zu 1300 Tonnen Gold verarbeiten kann. Diese Leistung erbringt die Firma im Auftrag Dritter (Schmuckindustrie, Uhrenhersteller, Ban­­ken); ihr gehören die angelieferten Edelmetalle also nicht.

Gleichwohl achte man streng auf deren Herkunft: „Es ist in unserem ureigenen Interesse, dass die Wertschöpfungskette sauber ist“, beteuert Kolvenbach. Den Käufern sei es zunehmend wichtig, dass das Gold aus nachhaltigen Quellen stamme. „Die Kunden und Investoren wollen wissen, woher das Gold kommt. Daher tun wir alles menschlich und technisch Mögliche, um das Gold zurückzuverfolgen.“

Es wirkt wie in einer Eisengießerei

Nach ausgefeilter Technik sieht es in der etwas in die Jahre gekommenen Fa­brikhalle in Mendrisio – die man nur mit Schutzbrille und Spezialschuhen sowie in Begleitung eines Aufpassers betreten darf – auf den ersten Blick gar nicht aus. Der Betrieb wirkt wie eine mittelständische Eisengießerei, nur dass die Töpfe, aus denen das flüssig-glühende Edelmetall in Formen gegossen wird, gerade einmal faustgroß und nicht mannshoch sind.

Die angelieferte halbreine Rohware, Doré-Barren genannt, ist matt und porös. Vor der Veredelung zu glänzendem Gold in einer Reinheit von 99,99 Prozent wird eine Probe entnommen und einem PCR-Test unterzogen: So lässt sich der unsichtbare DNA-Marker erkennen, mit dem die Mine, die Argor-Heraeus beliefert, die Rohware zuvor besprüht hat. Auf diese Weise lässt sich zweifelsfrei klären, ob das gelieferte Material tatsächlich aus eben jener Mine stammt.

Zusätzlich nehmen die Mitarbeiter von Argor-Heraeus auch noch eine Probe des geschmolzenen Doré-Golds und analysieren deren Gehalt an Gold, Silber, Kupfer und anderen Metallen. Aus dem Bild, das daraus entsteht, lasse sich die Herkunft des Materials präzise ermitteln, weil die Metallkonzentration von Ort zu Ort verschieden sei, erläutert Kolvenbach. Falls ein zertifizierter Minenbetreiber heimlich Doré-Barren aus fragwürdigen Quellen in seine Lieferung schmuggelt und diese einfach mit dem künstlichen DNA-Code versieht, fliegt er spätestens an diesem Punkt auf.