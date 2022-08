Wandel im Handel : Das Schweizer China-Syndrom

Aktualisiert am

In Stein gehauene Partnerschaft: Fels auf dem Berg Rigi in den Zentralschweiz Bild: ddp

Aus ihrer Bewunderung für Chinas Wirtschaftspolitik hat Magdalena Martullo-Blocher nie ein Hehl gemacht. Die dortige Regierung sei „die kompetenteste Exekutive der Welt“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Schweizer Spezialchemiekonzerns Ems-Chemie vor einigen Jahren. Anfang 2021 pries sie China als leuchtendes Beispiel dafür, wie man die Corona-Pandemie mittels Massentests in den Griff hätte bekommen können.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Dieses Loblied hatte zuvor schon ihr Vater Christoph Blocher angestimmt. Am 8. Januar 2021 nahm der Doyen der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) an einem Video-Call mit Chinas Generalkonsul in Zürich und im Fürstentum Liechtenstein teil. Zhao Qinghua heißt der Mann. Über den Inhalt des Austauschs findet sich ein Eintrag auf der Internetseite des Konsulats. Demnach äußerte sich Blocher „positiv über die wichtigsten strategischen Errungenschaften im Kampf Chinas gegen die Covid-19-Epidemie“ und „die präzisen und wirksamen Epidemie-Präventionsmaßnahmen der chinesischen Regierung“. Er werde „weiterhin auf die Entwicklung Chinas achten und positive Beiträge zur Vertiefung der Freundschaft zwischen den beiden Völkern leisten“.