Rentenberechnung : Regierung plant Gesetz gegen Renten-Jojo

Die Bundesregierung will verhindern, dass die Rentensteigerungen in den nächsten beiden Jahren aus rein statistischen Gründen extrem unterschiedlich ausfallen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant deshalb ein Gesetz zur Änderung der Rentenberechnung. Das geht aus einem Regierungsvermerk hervor, der der F.A.Z. vorliegt. Durch die veränderte Berechnung sollen Verzerrungen bei künftigen Rentenanpassungen – und damit „Wechselbäder“ für die Rentner – vermieden werden.

In dem Vermerk hat das Arbeitsministerium einen Änderungsantrag gegen das 2020 und 2021 anstehende „Renten-Jojo“ formuliert. Ohne den geplanten gesetzlichen Eingriff könnten die 21 Millionen Rentner in Deutschland im nächsten Jahr mit einer besonders kräftigen Rentenerhöhung rechnen. Im (vorgesehenen) Wahljahr 2021 wäre die Steigerung dann aber nur minimal. Ursache dafür ist ein Sondereffekt wegen der turnusmäßigen Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR), mit der die statistischen Werte zur Lohnentwicklung in den vergangenen Jahren etwas nach oben korrigiert wurden.

Ein Hin und Her vemeiden

Nach der geltenden Rentenformel orientiert sich die jährliche Rentenanpassung an der Steigerungsrate der Einkommen der Arbeitnehmer, konkret: der beitragspflichtigen Entgelte. Da diese Daten immer erst mit Zeitverzug vorliegen, wird die Anpassung zunächst anhand der Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) berechnet – aus dem Vergleich der Lohnhöhe des Vorjahres zum Vorvorjahr. Weichen die tatsächlichen Daten später davon ab, wird in der nächsten Rentenanpassung automatisch nachjustiert. Im nächsten Jahr steht nun nach der routinemäßigen, alle fünf Jahre stattfindenden Datenrevision eine überdurchschnittlich starke Erhöhung bevor, nämlich um mehr als 5 Prozent. 2021 würde dieser Revisionseffekt aber unter Berücksichtigung der tatsächlichen beitragspflichtigen Entgelte wieder abgezogen.

Im Vermerk des Arbeitsministeriums heißt es dazu: „Die Höhe der Rentenanpassung 2020 würde damit deutlich verzerrt und mit nach aktuellem Rechenstand 5,4 Prozent um rund 2 Prozentpunkte höher ausfallen als nach der tatsächlichen Lohnentwicklung.“ Dieser Effekt wäre nicht durch die tatsächliche Veränderung der Bruttolöhne begründet, sondern allein durch die unterschiedliche Methodik der VGR vor und nach der Revision. In der (in gleicher Höhe verminderten) Rentenanpassung 2021 käme es voraussichtlich zu einer Steigerung von nur 0,7 Prozent in Westdeutschland.

Das Arbeitsministerium will dieses Hin und Her vermeiden. Wenn revidierte und unrevidierte Werte aufeinanderträfen, würden „Äpfel mit Birnen verglichen“, heißt es. Nötig sei eine „verzerrungsfreie VGR-Datengrundlage. Deshalb soll in Paragraph 68 des Sozialgesetzbuchs (SGB VI) neu verankert werden, dass für die künftigen Rentenanpassungen in der Erstberechnung auf VGR-Basis die Lohndaten für das abgelaufene und das vorangegangene Jahr in der aktuellsten Fassung miteinander verglichen werden. „Damit wird sichergestellt, dass sich die Rentenanpassung an der tatsächlichen Lohnentwicklung orientiert“, heißt es im Vermerk. Für die Rentenanpassung 2020 bedeutet das: Im Fall der aktuellen VGR-Revision würden die 2019er-Daten nun den 2018er-Daten in ebenfalls revidierter Fassung gegenübergestellt – und nicht den zuletzt verwendeten (unrevidierten) VGR-Daten für 2018. Damit bleibt der revisionsbedingte Sprung aus.

„Über Zielgenauigkeit können wir reden, aber nicht über unnötige Bürokratie“

Für die Rentenversicherung hätte das den Nebeneffekt einer Kosteneinsparung: Weil die Renten nach geltendem Recht verfrüht und eigentlich grundlos zu stark stiegen, müsste die Rentenversicherung für die 2 Prozentpunkte dann 6 Milliarden Euro zusätzlich zahlen – auch wenn dieser Effekt ein Jahr später wieder ausgeglichen würde.

Dem Vernehmen nach soll die Gesetzesänderung im SGB VI an ein anderes Gesetz angehängt werden. In Frage käme das geplante Gesetz zur Einführung einer Grundrente für langjährig beschäftigte Geringverdiener. Die Koalitionsarbeitsgruppe, die eine Lösung vor allem für die umstrittenen Punkte Bedürftigkeitsprüfung und Finanzierung finden soll, kam am Freitag erstmals zusammen. Grundlage der Diskussion bildet ein Papier, das statt einer umfassenden Bedürftigkeitsprüfung bloß eine Einkommensprüfung vorsieht. Eine schnelle Einigung zeichnete sich in der ersten Runde nicht ab, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach dem Treffen mitteilte.

Heil lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung weiter ab. „Über Zielgenauigkeit können wir reden, aber nicht über unnötige Bürokratie, die die Menschen traktiert“, sagte er der ARD. In der Union gehen die Meinungen über eine Aufweichung des Wortlauts im Koalitionsvertrag erheblich auseinander. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) will der SPD nicht weit entgegenkommen. „Eine Grundrente einzuführen, die uns in den nächsten Jahren Milliarden mehr als geplant kosten würde, ist einfach nicht zeitgemäß“ sagte er dem „Spiegel“. „So schön dieses Bild von der Grundrente auch sein mag: Wir müssen jetzt priorisieren, und da geht es jetzt um das Klima, um Technologie und Innovation, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts.“ Er wolle den laufenden Verhandlungen nicht vorgreifen, sagte Brinkhaus „Aber wir werden darauf dringen, dass nicht Milliarden mit der Gießkanne verteilt werden.“