Handlungsbedarf im Bundestag : Das Ende der Illusionen

Deutschland hat seine Sicherheit in die Vereinigten Staaten, seinen Energiebedarf nach Russland und sein vom Export getragenes Wirtschaftswachstum nach China ausgelagert“, sagte die deutsche Politikwissenschaftlerin Constanze Stelzenmüller kürzlich dem „Economist“. Pointiert mag dieser Satz sein, falsch ist er sicherlich nicht. Putins brutaler Krieg gegen die Ukraine hat die erheblichen Defizite Deutschlands an den Tag gelegt, in strategischen Kategorien zu denken.

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

Stattdessen erörterte der deutsche Michel lieber den Beitrag von Lastenfahrrädern für die Rettung des Weltklimas oder die Wirksamkeit von Homöopathie zur Abwehr einer Pandemie. In der immerhin viertgrößten Volkswirtschaft der Welt fanden Provinzialismus und ein in Moralismus getauchter erhobener Zeigefinger zusammen. Um unangenehme Dinge musste man sich nicht kümmern; denn die hielt die Krisenkanzlerin Angela Merkel ja vom Michel fern. Gesinnungsethik triumphierte über Verantwortungsethik; das Verdrängen unliebsamer Wahrheiten wurde als Realpolitik gepriesen. Putins Krieg, den trotz eines Monate währenden Truppenaufmarschs in der politischen Elite und im Dampfgeplauder so mancher Talkshow fast niemand kommen sah, hat Deutschland nun unbarmherzig mit der Kälte der real existierenden Welt konfrontiert.

Gewogen und für zu leicht befunden?

Nach der Ausrufung der „Zeitenwende“ durch Bundeskanzler Olaf Scholz steht Deutschland vor der Bewährungsprobe. Findet es den Weg in eine Zukunft, in der sich ein resilienteres Wirtschaftsmodell mit einer weniger anfälligen Energieversorgung und einer größeren Bereitschaft verbindet, selbst mehr für seine äußere Sicherheit zu sorgen? Um fehlende Ressourcen muss man sich weniger sorgen als um fehlenden Willen. Die Sprachlosigkeit, mit der die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien am Donnerstag auf die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj reagierten, ließ sich als Menetekel begreifen: Gewogen und für zu leicht befunden?

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Zu fürchten hat die Regierung nicht die paar unverdrossenen Kreml-Kümmerer. Sie rufen zu Putins Nutz und Frommen die Ukraine zur Kapitulation auf oder fordern zumindest erhebliche Konzessionen an Russland als Vorbedingung für Friedensverhandlungen, während russische Bomben und Raketen zivile Ziele in der Ukraine zerstören, Putin eine „Selbstreinigung“ der russischen Gesellschaft in Aussicht stellt und finster ankündigt, er wolle den laufenden Konflikt „bis zum Ende fortführen“.

Wer glaubt, Putin werde schon in konstruktive Gespräche eintreten, wenn man sich ihm nur ehrerbietig nähert, sollte an den Erkenntnissen von Frankreichs Verteidigungsminister Yves Le Drian aus Grosny und Aleppo teilhaben. Le Drian schilderte das russische Verfahren in Tschetschenien und Syrien in einem Gespräch mit der Zeitung „Le Parisien“: „Erst bombardieren, dann sogenannte humanitäre Korridore einrichten, um dem Gegner vorzuwerfen, sie nicht zu respektieren, und schließlich verhandeln, nur um den Eindruck zu erwecken, dass verhandelt wird.“