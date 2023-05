Eine Heizungswende wie in Deutschland gibt es auch in den Niederlanden – jenem Land, das wegen seines Gasfelds im Nordosten seit Jahrzehnten besonders stark am Erdgas hängt. Auch hier dürfen Immobilieneigner bald keine neue Gasheizungen mehr installieren. Allerdings gilt das erst von 2026 an und nur für Ein- und Zweifamilien-Häuser sowie für Reihenhäuser – nicht für Etagenwohnungen und Wohnungen, die in absehbarer Zeit an ein Wärmenetz angeschlossen werden. Die übergroße Mehrheit der niederländischen Haushalte heizt mit einer Gastherme. Die Norm sollen künftig Wärmepumpen sein: reine sowie als Kompromiss auch hybride, die in Kombination mit einem Erdgassystem laufen.

Die Niederlande sind das Erdgasland schlechthin: Die fünftgrößte EU-Volkswirtschaft versorgte sich lange Zeit selbst mit Erdgas, war bis vor einigen Jahren Nettoexporteur. Vor gut 60 Jahren nämlich wurde in der Provinz Groningen eines der größten Erdgasfelder der Welt entdeckt, mit 2800 Milliarden Kubikmetern: drei Kilometer unter der Oberfläche, 35 mal 25 Kilometer groß, vorwiegend zwischen den Städten Groningen und Delfzijl sich erstreckend. Flächendeckend wurden Häuser und Wohnungen im Land ans Erdgasnetz angeschlossen. Nach den jüngsten verfügbaren Angaben heizten auch 2019 noch neun von zehn Haushalten mit einer Gastherme.