Neue Energielabels : Keine Kühlschränke mit A+++ mehr

Deutsche Privathaushalte achten beim Kauf von Elektrogeräten auf den Stromverbrauch und blicken gespannt auf die Umsetzung der neuen EU-Verbrauchskennzeichnungen („Energielabels“). Vom kommenden Montag an gelten zunächst für Spül- und Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräte sowie für Fernsehapparate und Monitore neue Angaben. Die bekannten Kategorien „A+++“, „A++“ oder „A+“, werden dann angepasst, so dass die Spannbreite der Effizienzklassen wieder von A bis G reicht. An der farblichen Unterlegung ändert sich indes nichts. Sie reicht weiter von „Rot“ für ineffizient bis „Dunkelgrün“ für effizient. Die EU hat mit dem Beschluss darauf reagiert, dass es in Europa kaum noch Geräte gibt, die schlechter als „A“ eingestuft sind. Auf dem deutschen Markt gibt es etwa schon lange keine Waschmaschine und keinen Kühlschrank mehr, der schlechter als „A+“ abschneidet.

Es geht aber auch um mehr Transparenz. Viele Verbraucher denken nach diversen Umfragen, dass der Unterschied zwischen den Geräten der Kategorie „A“ minimal ist. Dabei erspart ein Wechsel von einem Gerät mit der Kategorie „A++“ zu einem mit „A+++“ ebenso viel Energie wie ein Wechsel von „B“ zu „A“. Ziel der neuen Regeln ist damit auch, die Verbraucher zum Kauf möglichst energiesparender Geräte zu bewegen und so einen Anreiz für die Hersteller zu schaffen, noch effizientere Geräte herzustellen. Die oberste Produktkategorie „A“ soll deshalb auch zunächst ganz leer bleiben. Bei Kühlschränken dürfte das auch für die Kategorie „B“ gelten. Die Kategorien werden auch nicht einfach nach unten verschoben, die Geräte werden vielmehr neu eingestuft, wobei dabei die alltägliche Nutzung beim Energieverbrauch stärker als bisher berücksichtigt wird und auch der Reparaturaufwand mit einfließt.