Krise in Sri Lanka : Insel des Mangels

Eine Melodie, gespielt auf einer Flöte, lässt Ganga Rajapaksa aufhorchen. Von draußen, von der Straße her, klingt die Melodie von Beethovens „Für Elise“ bis in ihr Wohnzimmer. „Der Brotverkäufer ist da“, sagt sie. Er ziehe regelmäßig durch die Nachbarschaft, immer wieder mal kaufe sie bei ihm ein. Zurzeit komme das aber selten vor: Das Brot sei extrem teuer geworden.

Die 51-Jährige wohnt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Colombo, der De-facto-Hauptstadt von Sri Lanka. Das Leben ist für die meisten der 22 Millionen Menschen in dem südostasiatischen Inselstaat gerade nicht einfach: Das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, die Inflationsrate liegt bei mehr als 60 Prozent. Die Währung des Landes, die Rupie, hat in den vergangenen Monaten enorm an Wert verloren. Das macht Importe aus dem Ausland teuer und führt dazu, dass Lebensmittel, Benzin, Strom und andere Güter knapp und kaum erschwinglich sind.