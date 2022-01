Kosten für den Klimaschutz : Das Inflationsgespenst wird grün

Aktualisiert am

Die Salzgitter AG ist Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller. Jährlich verfeuert der Konzern 2,7 Millionen Tonnen Koks und Kohle. Bis Mitte der 2030er-Jahre sollen sämtliche Hochöfen so umgebaut werden, dass sie so gut wie kein CO2 mehr freisetzen. Und das wird teuer: „Wir veranschlagen für die Gesamtinvestition 3 bis 4 Milliarden Euro für den kompletten Umbau des Hüttenwerks in Salzgitter“, sagt der Vorstandsvorsitzende Gunnar Gröbler der F.A.Z.

Die Kosten für grünen Stahl werden „zunächst viel höher“ sein als derzeit. Ob allein die Stahlkäufer für die höheren Preise aufkommen werden oder auch der Steuerzahler, wird gerade geklärt. „In Kürze findet ein Branchengespräch der Stahlindustrie mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck statt“, sagt Gröbler.

Die Stahlindustrie ist zwar ein prominentes, aber nur eines von unzähligen Beispielen für die grüne Transformation der Wirtschaft, die Grünen-Minister Habeck mit einem Sofortprogramm beschleunigen will. Die Dynamik ist immer dieselbe: Um die kaum zu bezifferbaren Kosten der Erderwärmung zu dämpfen, geben Regierung und Konzerne Milliarden Euro aus, um in neue Brennstoffe, Solarmodule, Windkraftanlagen und effizientere Maschinen zu investieren.

Der einfachste Teil der Strecke

Immer deutlicher wird, dass die teuren Investitionen sich volkswirtschaftlich niederschlagen werden: im besten Fall in Form von „grünem Wachstum“ – im schlechtesten in Form einer fortdauernd hohen Inflation, die vor allem Geringverdiener treffen würde. Die deutsche EZB-Direktorin hat sich diese in der Fachwelt schon länger diskutierte Befürchtung gerade zu eigen gemacht.

Der Kampf gegen den Klimawandel könnte bedeuten, „dass die Preise für fossile Brennstoffe nun nicht nur hoch bleiben, sondern sogar weiter steigen müssen“, sagte sie in einer Rede. Zustimmung bekommt sie von Volker Wieland, Geldpolitik-Experte im Sachverständigenrat der Bundesregierung. „Die umfassende Transformation der Wirtschaft von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energie steht erst noch an. Der bisher zurückgelegte Weg war vermutlich der einfachste Teil der Strecke“, sagte er auf Anfrage.

Nicht nur teures Öl und Gas sind potentielle Preistreiber. Wenn Regierungen und Unternehmen auf der Welt gleichzeitig Dekarbonisierungsprogramme auflegen, dürfte die enorme Nachfrage die benötigten Waren und Maschinen verteuern. Erstmals seit vielen Jahren musste für Solarmodule zuletzt wieder mehr bezahlt werden. Auch Arbeitskräfte mit bestimmten Qualifikationen könnten gerade in der deutschen Industrie und im Handwerk knapp und teuer werden. Schon jetzt müssen Privatpersonen auf einen Handwerker oft Wochen oder Monate warten. Die geplanten Neu- und Umbauten sowie die Sanierungen von Wohnungen werden den Bedarf an Fachkräften weiter steigen lassen.

Billionen Euro an Kosten

Die Schätzungen, wie viel Geld die grüne Transformation und damit womöglich die Inflation befeuern wird, gehen in Billionenhöhe. So erfordern schon die Ziele der vorherigen Bundesregierung bis 2030 Investitionen von rund 860 Milliarden Euro, wie die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group im Oktober berechnet hat. Demnach kommt es im Jahr 2030 zu 20 bis 30 Milliarden Euro Mehrbelastungen für private Haushalte, die nicht auf emissionsarme Technologien wechseln. Die Förderbank KfW erwartet gar 1,9 Billionen Euro Zusatzkosten, damit Deutschland bis 2045 Klimaneutralität erreicht.