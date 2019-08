FAZ Plus Artikel Klimadebatte in der Luftfahrt :

Der Grünen-Ministerpräsident Kretschmann warnt vor zu vielen Verboten – und macht sich damit erwartungsgemäß bei Umweltschützer nur mäßig beliebt. In der Luftfahrtbranche giftet man sich derweil gegenseitig an. Ist womöglich Neid der Grund?

Klimadebatte hin oder her – Grünen-Politiker Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, will nicht komplett den Inlandsflügen entsagen. „Kurzflüge von Stuttgart nach Frankfurt oder München sind Unsinn, aber auf Flüge nach Berlin kann ich aus Zeitgründen nicht verzichten“, sagt er. Dass der Klimaschutz als politisches Thema wieder von der Tagesordnung verschwindet, sieht er nicht – und will es auch nicht. „Im Gegenteil: Der wird sich verstärken“, sagt Kretschmann, fordert aber sachlichere Töne in der Debatte, Anreize für weniger Emissionen statt Verbotsdebatten. „Ich halt von dieser ganzen Moralisiererei wenig“, sagt Kretschmann.

In der Debatte über Sinn und Zweck des Fliegens scheint er jede Menge dieser Untertöne gefunden zu haben. Am Stuttgarter Flughafen, dem nächsten zu Kretschmanns Amtssitz, hatten zum Ferienauftakt junge Demonstranten skandiert: „Attacke, Attacke – Fliegen ist kacke!“ Das Umweltbundesamt formuliert es anders: „Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen.“ Der Treibhausgasausstoß sei je Person und Kilometer beinahe doppelt so groß wie bei einem Auto und etwa sechsmal so groß wie bei einem Zug. Die Luftfahrtbranche kontert, dass Flugzeuge nach Daten der Internationalen Energieagentur für weniger als 3 Prozent aller CO2-Emissionen auf der Welt sorgen, Autos, Busse und Lastwagen stoßen beinahe 18 Prozent der Emissionen aus.