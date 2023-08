Pflegeheime in Finanznöten: Viele Einrichtungen kämpfen in einem schwierigen Umfeld um ihre Zukunft. Bild: Lucas Bäuml

Durch die Altenpflege rollt eine Pleitewelle: Curata, Convivo, Dorea, Hansa, Novent – alleine in diesem Jahr haben schon mehrere große Betreiber von Pflegeheimen Insolvenz angemeldet, zum Teil in Eigenverwaltung. 18.600 vollstationäre Pflegeplätze sind nach Angaben des Fachmediums „Pflegemarkt“ von diesen Großinsolvenzen betroffen. Hinzu kommen kleinere Betreiber sowie viele einzelne Einrichtungen, die sich teils auch in gemeinnütziger Trägerschaft befinden. Für die Heimbewohner sind solche Insolvenzen oft eine erschütternde Nachricht, schließlich könnten sie dadurch ihre gewohnte Umgebung und all ihre Bezugspersonen verlieren.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft und zuständig für „Die Lounge".



Nun ist nach Angaben der Potsdamer Restrukturierungskanzlei BBL die erste Sanierung einer großen deutschen Pflegeheimkette in Eigenregie geglückt: Die Curata-Gruppe mit heute noch 2500 Mitarbeitern und Sitz in Berlin hatte Anfang Januar Insolvenz in Eigenverwaltung für einzelne Gesellschaften des Konzerns angemeldet, darunter auch für die Curata Care Holding, die in ganz Deutschland Pflegeeinrichtungen betreibt. Von den insgesamt 42 Heimen konnten 33 gerettet werden, neun mussten schließen. Die geschlossenen Standorte seien wirtschaftlich nicht mehr haltbar gewesen und hätten die Existenz der gesamten Gruppe bedroht, erzählt BBL-Partner Oliver Damerius im Gespräch mit der F.A.Z.