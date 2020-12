Amerikas Impfgeschichte : Roosevelt, Cutter und die gelähmten Kinder von Idaho

Aktualisiert am

Die Erfolgsgeschichte des Impfens hat in Amerika auch ein düsteres Kapitel. Es wirkt nach bis zum heutigen Tag – und erschwert den Kampf gegen das Coronavirus.

Die Geschichte des Impfens in den Vereinigten Staaten ist überschattet durch einen Vorfall, der beinahe der Entwicklung von Impfstoffen den Garaus gemacht hätte: den Cutter-Inzident. Ein kranker Präsident, geniale Forscher und ein Prominenten-Anwalt spielen in der folgenden Erzählung eine Rolle, vor allem aber gelähmte Kinder und das Pharmaunternehmen Cutter. Der Vorfall liegt lange zurück, wirkt aber bis heute nach und drängt in die Erinnerung, da die Aufsichtsbehörde FDA kurz davor steht, zwei Impfstoffe gegen Corona (Covid-19) freizugeben.

Im Jahr 1921 konnte der aufstrebende Politiker Franklin Delano Roosevelt, wenige Tage nachdem er auf einem Segeltrip ins kalte Atlantikwasser gefallen war, seine Beine nicht mehr bewegen. Er hatte sich mit dem Poliovirus infiziert, stellte sich heraus. Polio oder Kinderlähmung war eine Krankheit, von der man wenig wusste, außer dass sie Jahr für Jahr mehrere tausend Amerikaner dahinraffte und Zehntausende gelähmt zurückließ. Im Sommer 1916 waren bei einem der schlimmsten Ausbrüche in New York allein 2000 Menschen an der Krankheit gestorben.