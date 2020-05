Öffnung der Gastronomie : Als das Krisengefühl verschwand

Früher galten die Deutschen als Stubenhocker. Doch in der Krise zeigt sich, was sonst nicht ins Bewusstsein dringt: Die Gastronomie ist systemrelevant. Seit wann ist das eigentlich so? Über die erstaunliche Bedeutung einer Leitbranche.

Es half alles nichts. In ganz kleinen Schritten wollte vor allem die Kanzlerin bei der Corona-Lockerung ursprünglich vorgehen. Mehrere Konferenzen hat sie mit den Ministerpräsidenten abgehalten, es wurden Zeitpläne erstellt und verworfen, Öffnungstermine für Friseure, Schwimmbäder und Ladengeschäfte sorgsam gestaffelt. Dennoch haben es viele Menschen so erlebt, als habe sich das Ende des angeblichen Hygiene-Regimes an einem einzigen Tag vollzogen, der sich exakt terminieren lässt: Es war der Moment, in dem Cafés und Restaurants wieder Gäste empfingen, in den meisten Bundesländern also vor ungefähr zwei Wochen.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Seither fühlt sich das Leben in den Innenstädten wieder ungefähr so an wie immer. Gutgelaunte Menschen sitzen auf den Terrassen der Cafés, mit Freunden kann man sich wieder verabreden, ohne vorher die Wohnung aufräumen zu müssen, und die Straßen sind abends nicht mehr so menschenleer. Auch mit dem Schlangestehen vor den Supermärkten ist es weitgehend vorbei, seit die Leute ihr Abendessen wieder für wenig Geld beim Inder um die Ecke einnehmen können, statt für hundert Euro oder mehr sinnlose Vorräte anzulegen. In den sozialen Medien twitterten, posteten oder instagrammten glückliche Menschen die Fotos, die sie bei ihrer ersten Mahlzeit nach der Rückkehr in die Freilandhaltung zeigten.

Den Augenschein bestätigt inzwischen auch die Statistik. Die Wiedereröffnung des Handels, von der Politik für prioritär gehalten, quittierten die Verbraucher mit einem Achselzucken; die Umsätze, wegen der Lebensmittel ohnehin nie auf null, bewegen sich seither nur sehr langsam nach oben. Shoppen mit Atemschutzmaske gilt kaum als vergnüglich, erst recht nicht, wenn man die Wohnung fürs Homeoffice gerade erst mühsam entrümpelt hat. Die Wirtshäuser hingegen erlebten einen regelrechten Ansturm. Nach den Zahlen des Reservierungsportals Open Table erreichten sie schon am Himmelfahrtstag wieder 80 Prozent ihrer Umsätze vor der Krise, trotz der geringeren Zahl an Sitzplätzen, die den Straßencafés wieder die entspannte Anmutung der neunziger Jahre gibt, noch bevor in den Schwarmstädten alles immer enger und voller wurde.

Systemrelevante Gastronomie

Wie so oft zeigte sich in der Krise, was in gewöhnlichen Zeiten gar nicht so sehr ins Bewusstsein dringt: Die Gastronomie ist offenkundig systemrelevant, so sehr wie kaum eine andere Branche. Es stellt sich die Frage, seit wann das eigentlich so ist. Schließlich suchte noch die Generation unserer Großeltern eher selten das Wirtshaus auf, zumal die verrauchte Eckkneipe mit ihrem alkoholisierten Stammpublikum einen denkbar schlechten Ruf genoss.

In den Boomjahren vor Corona lagen die Wachstumsraten der Branche fast durchweg über dem Schnitt der Volkswirtschaft. Von den überraschend vielen geringqualifizierten Jobs, die in den zurückliegenden Jahren neu entstanden, entfiel ein beträchtlicher Teil aufs Kellnern oder Brötchenschmieren. Rechnet man die Beherbergungsbetriebe mit und auch die Heerscharen an Teilzeitkräften, dann arbeiten in Gaststätten und Hotels fast zweieinhalbmal so viele Menschen wie in den Autofabriken und ihren Zulieferbetrieben, die stets als der Kern deutscher Wirtschaftskraft gelten. Entsprechend kühl reagierte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus vorige Woche auf Hilferufe aus der Kfz-Produktion. „Es gibt in diesem Land noch weitere Leitbranchen“, ließ er wissen. „Auch in der Gastronomie gibt es viele Jobs.“

Das galt zuletzt vor allem für die Ballungsräume. In der Berliner Innenstadt kam man kaum noch voran, weil auch noch der letzte Quadratmeter auf dem Bürgersteig von Caféstühlen oder Restauranttischen belegt war; gefühlt befanden sich im Parterre jedes gründerzeitlichen Mietshauses zwei Gastronomiebetriebe. Aber auch in den Shopping-Malls mussten Einzelhändler weichen, weil die Fressmeilen, neudeutsch „Food Courts“ genannt, immer mehr Raum einnahmen.