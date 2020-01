Verwandelte Liberale : Wie die FDP zur neuen Arbeiterpartei werden will

Aktualisiert am

Wie die FDP zur neuen Arbeiterpartei werden will

Es kommt selten vor, dass deutsche Bühnen ihre Premieren auf einen Montag legen, aber im Stuttgarter Staatstheater wird es morgen geschehen: Eine Arbeiterpartei hält ihre Kundgebung in einem Opernhaus ab, ein Ereignis, das hierzulande durchaus Seltenheitswert besitzt. In Italien hat es so etwas schon vor dem Ersten Weltkrieg gegeben, aber deutsche Sozialdemokraten überzogen die südlichen Genossen für deren bourgeoises Gebaren damals mit beißender Kritik.

Diesmal tragen die Teilnehmer indes nicht die Lehren von Karl Marx in ihrem historischen Gepäck, und sie führen auch nicht den „demokratischen Sozialismus“ im Programm. Vielmehr nennen sie sich die „Freien Demokraten“, abgekürzt FDP, neuerdings ohne Punkte hinter den Buchstaben, und sie treffen sich hier immer zum Dreikönigstag. Aber diesmal sind sie entschlossen, die Sozialdemokratie zu beerben, wenigstens in Teilen, und sich zu Interessenvertretern der arbeitenden Klassen aufzuschwingen.

Parteichef Christian Lindner ist schon seit längerem dabei, den Ton dafür vorzugeben. „Wir müssen den fleißigen, gut ausgebildeten Facharbeitern ein Angebot machen“, sagt er etwa. Er spricht von ganz gewöhnlichen Leuten, die mit dem Diesel pendeln, die auf ein gutes Bildungssystem angewiesen sind, die ihre Überstundenzuschläge nicht wegbesteuert sehen wollen. Spätestens seit dem Linksruck bei den Sozialdemokraten wittert der FDP-Vorsitzende die Chance, frühere Helmut-Schmidt- oder Gerhard-Schröder-Wähler für seine Partei zu gewinnen.

Lindners Verhalten sei „eine Schande“

Die Sache hat aber einen längeren Vorlauf, der weit in die Zeit vor der SPD-Urwahl zurückreicht, und er hängt mit der Entfremdung von der klassischen Wirtschaftsklientel zusammen. Nachdem die FDP im Jahr 2013 aus dem Parlament gefallen war, unterstützen prominente Manager und Unternehmer den Wiederaufstieg der Partei – mit dem Motiv, endlich eine wirtschaftspolitische Alternative zur ewigen großen Koalition aufzubauen.

Wenn sich Lindner damals als Arbeiter präsentierte, meinte er das noch ganz anders. Im Herbst 2017 erschien er auf der festlichen Verleihung eines Unternehmerpreises, zwischen lauter Herren im Smoking und Damen im Abendkleid, in einem reichlich zerknitterten blauen Anzug. Das sei seine Arbeitskleidung, erläuterte er, sein Blaumann sozusagen, schließlich sei er aus den schier endlosen Verhandlungen mit Union und Grünen herübergeeilt. Zu diesem Zeitpunkt applaudierte das Publikum noch.

Damit war es bald vorbei, denn Lindner lieferte nicht. Er stieg aus den Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis aus und ebnete damit den Weg für die Fortsetzung von Schwarz-Rot. Das wurde für die Unternehmen teuer: Seitdem müssen sie höhere Krankenkassenbeiträge für ihre Beschäftigten zahlen, und die Grundrente dürfte langfristig die Kosten für die Altersversorgung nach oben treiben, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Entsprechend groß war die Enttäuschung. Lindners Verhalten sei „eine Schande“, schimpfte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, selbst Mitglied der Partei. Der Prothesenfabrikant Hans Georg Näder, der noch im Wahlkampf 200000 Euro für die FDP gespendet hatte, wandte sich öffentlich ab. Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne bekannte, mit der FDP sei er „durch“, womöglich wähle er beim nächsten Mal die Grünen. Und BASF-Chef Martin Brüdermüller stieg sogar in den Wirtschaftsbeirat der Öko-Partei ein – die, das gilt allgemein als ausgemacht, früher oder später in der Bundesregierung sitzen wird.