Geldpolitik aus Brüssel : Die EZB gefährdet ihre Unabhängigkeit

Die EZB will Anleihen einzelner Länder kaufen, um Zinsunterschiede zu begrenzen. Ein gefährlicher Weg. Sie schwingt sich zur Richterin über gewählte Regierungen auf. Ein Gastbeitrag.

Die Europäische Zentralbank arbeitet mit Hochdruck an einem „Anti-Fragmentierungs-Instrument“. Mithilfe dieses Instruments will sie die Renditeabstände (Spreads) zwischen den Eurostaaten dauerhaft eingrenzen. Was lediglich nach einer technischen Erweiterung des EZB-Instrumentenkastens klingen mag, hat das Potential, die Verfassung der Eurozone auf Dauer zu verändern.

Der Maastrichter Euro-Ordnungsrahmen zielte ursprünglich darauf ab, Mitgliedstaaten durch den Druck der Märkte zu einem fiskalisch soliden Kurs zu zwingen. Länder mit übermäßigen Schulden sollten durch steigende Spreads diszipliniert werden. Zinsunterschiede zwischen den Eurostaaten waren aus der damaligen Perspektive kein Hindernis für eine wirksame Geldpolitik. Ganz im Gegenteil galten sie als Schutz für die EZB vor der Erpressbarkeit durch überschuldete Staaten.

EZB-Hilfe unter ehemals strikten Bedingungen

In der Euro-Schuldenkrise wurde deutlich, dass diese Marktdisziplin ihre Grenzen hat. Weil es in Krisenzeiten zur Panik an den Euro-Anleihemärkten kommen kann, sind Ausweitungen von Spreads sogar für solvente Länder und destruktive Kettenreaktionen möglich. Der damalige EZB-Präsident Mario Draghi hat 2012 mit seiner berühmten „Whatever it takes“-Rede der EZB die Rolle des Notfallkreditgebers für diese Fälle zugewiesen. Allerdings war Draghis Ansatz damals grundsätzlich anders als der von EZB-Chefin Christine Lagarde heute.

Die EZB hatte ihre Hilfe vor zehn Jahren noch an strikte Bedingungen geknüpft, deren Aushandlung sie der Politik überlassen hat. Nur solche Länder konnten auf Unterstützung durch EZB-Anleihekäufe hoffen, die sich zuvor durch ein Abkommen mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) auf einschneidende Reform- und Konsolidierungsauflagen verpflichtet hatten. Auf diese Weise sollte eine Gratwanderung gelingen. Der Marktmechanismus sollte prinzipiell intakt bleiben, dennoch sollten reformbereite Eurostaaten unter strengen Bedingungen in einer Krise auf Hilfe der EZB bauen können.

Der Gegensatz zum jetzt im Raum stehenden Anti-Fragmentierungs-Instrument könnte nicht größer sein. Der Gedanke, dass Renditeunterschiede eine hilfreiche Rolle zur Disziplinierung spielen könnten, ist weitgehend aus der EZB-Kommunikation verschwunden. Mit zunehmender Pauschalität werden die Zinsabstände zwischen Eurostaaten als inakzeptables Hindernis für die Geldpolitik gegeißelt. Ein Junktim der gezielten Anleihekäufe zu irgendwelchen verbindlichen Reform- und Konsolidierungspflichten der begünstigten Staaten ist nicht mehr vorgesehen.

Zudem bleiben die EU-Institutionen völlig außen vor, wenn über den Einsatz des neuen Instruments entschieden wird. Stattdessen würde der EZB-Rat in völliger Autonomie darüber bestimmen, ob er die Ausweitung der Spreads für ein bestimmtes Land für gerechtfertigt hält. Vage heißt es im EZB-Rat, dass es um die Eindämmung von Zinsabständen gehe, die „fundamental nicht gerechtfertigt“ seien. Was das aber exakt heißt, darüber schweigen sich EZB-Vertreter bis heute beharrlich aus.

Die EZB als politische Entscheidungsinstanz?

Die aktuelle italienische Regierungskrise kommt als Lehrstück gerade noch rechtzeitig, in welch gefährliche Rolle sich der EZB-Rat damit begibt. In den vergangenen Tagen sind die Spreads für Italien-Anleihen angestiegen, weil die Märkte den Abgang Draghis als Ministerpräsident fürchten. Wie würde die EZB künftig mit ihrem Anti-Fragmentierungs-Instrument auf eine solche Entwicklung reagieren? Wäre Draghis Abgang eine fundamentale Verschlechterung, sodass sie eine Spread-Ausweitung zulassen würde? Oder macht sie es davon abhängig, welche Partei anschließend ans Ruder käme? Würde der EZB-Rat populistische Regierungen durch einen Entzug ihres Schutzes bestrafen, auch wenn sie mit Mehrheit gewählt werden? Oder würde die EZB auch die Anleihen eines populistisch regierten Landes bedingungslos kaufen? Müsste die EZB entscheiden, welche Partei als „populistisch“ zu klassifizieren ist? Würde die EZB einen Unterschied zwischen einem Links- und einem Rechtspopulisten machen? Würde sie etwa in Frankreich gegebenenfalls einem Jean-Luc Mélenchon Kredit einräumen, aber nicht Marine Le Pen, wenn jemand von beiden die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt?

Wer diese Fragen durchdenkt, dem wird klar, dass die EZB mit dem Anti-Fragmentierungs-Instrument zur Instanz würde, die nationale Wahlergebnisse beurteilt und den Daumen über Regierungen hebt oder senkt. Anhänger einer unabhängigen Geldpolitik können dem EZB-Rat nur dringend von diesem Weg abraten. Entscheidungen darüber, welche Regierung auf europäische Solidarität bauen kann, dürfen nicht von geldpolitischen Technokraten getroffen werden. Diese stehen einzig den gewählten Politikern zu. Maßt sich der EZB-Rat die Entscheidungsgewalt darüber an, welche Regierung in der Eurozone Kredit verdient und welche nicht, verspielt er die Legitimität, auf der die Unabhängigkeit der EZB basiert. Es gibt einen Ausweg, der das Problem überzeugender lösen würde: die Rückbesinnung der EZB auf den Ansatz Draghis von 2012. EZB-Anleihekäufe gibt es in dieser Logik nur für Länder, die sich politisch ausgehandelten Bedingungen unterwerfen.

Friedrich Heinemann leitet am ZEW Mannheim den Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg.