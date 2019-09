Einlagensicherung : Wie die europäischen Sparer geschützt werden können

Die bisherige Debatte über die europäische Einlagensicherung betont einseitig die Gefahren einer weiteren Vergemeinschaftung von Risiken. Sinnvoll ausgestaltet, kann sie jedoch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, der drohenden Vergemeinschaftung aktiv zu begegnen und bestehende Risiken abzusenken.

Schon jetzt sind alle EU-Länder verpflichtet, Einlagen in den Banken bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abzusichern. Bislang ist die Einlagensicherung national organisiert: Kommt es zu einer Finanzkrise in einem Land, springt zunächst die heimische Einlagensicherung ein. Übersteigt der Liquiditätsbedarf die kurzfristig verfügbaren Mittel, kann sich das jeweilige Land gezwungen sehen, weitere Mittel bereitstellen zu müssen.

Eine europäische Einlagensicherung zu schaffen steht seit mehreren Jahren auf der Agenda der Europapolitik. Bereits 2015 forderten die fünf Präsidenten von Europäischer Kommission, Eurogruppe, Eurogipfel, Europäischem Parlament und Europäischer Zentralbank (EZB) in ihrem Bericht eine europaweite Einlagensicherung als wichtigen Schritt, um die Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden.

Ablehnung aus Deutschland

In Deutschland ist diese Forderung überwiegend auf Ablehnung gestoßen. Kritiker stellen insbesondere heraus, dass eine europäische Einlagensicherung zu einer Vergemeinschaftung der Haftung im Euroraum beitragen würde. Südeuropäische Länder, so die Kritik, könnten zum Beispiel auf die Sicherungsmittel zugreifen, die in Deutschland für die Sicherung der Sparer angelegt worden sind.

Zwar liegt die Haftung für die Einlagensicherung gegenwärtig de-jure bei den Institutionen des eigenen Landes; de-facto besteht in der Währungsunion aber eine implizite Risikoteilung zwischen den einzelnen Ländern. Diese Problematik hat sich zum Beispiel bei der Finanzkrise Griechenlands im Jahre 2011 gezeigt. Damals sprangen Regierungen der Eurozone Griechenland mit Finanzhilfen bei. Dies geschah trotz der expliziten Nicht-rettungsklausel im EU-Vertrag, weil einige Großbanken der Geberländer erhebliche Bestände griechischer Staatsschuldpapiere in ihren Büchern hielten. Ein Ausfall hätte die Solvenz dieser Banken gefährdet, und ihre Rettung wäre – so das Kalkül der Geberländer – vermutlich teurer gekommen als eine direkte Rettung Griechenlands.

Der ESM ist ein Fortschritt

In der Krise hat sich exemplarisch gezeigt, wie auf nationaler Ebene ein krisenverschärfender Zusammenhang zwischen der Stabilität von Staatsfinanzen und Banken entstehen kann. Insbesondere bei größeren Verwerfungen stellt sich die Frage, ob der jeweilige Staat die Finanzinstitute oder die Einlagensicherung stützen muss. Da dies kurzfristig die Mobilisierung erheblicher Mittel erfordert, können in der Folge bei den Marktteilnehmern Zweifel an der Tragfähigkeit der Finanzpolitik des Staates entstehen. Dies kann zu Kursverlusten bei den von diesem Land ausgegebenen Staatsanleihen führen, was den Druck auf die Finanzinstitute vergrößert. Dieser selbstverstärkende Kreislauf kann auch für Länder mit vermeintlich solider Finanzpolitik eine destabilisierende Wirkung entfalten, so dass weitere Finanzhilfen erforderlich werden.

Inzwischen gibt es mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) einen speziellen Fonds, der im Krisenfall Liquidität bereitstellen kann. Dies ist ein Fortschritt gegenüber der Situation im Jahr 2011, weil eine Intervention sich so auf klare Regeln und Bedingungen stützen kann. Allerdings steht hinter diesem Fonds die Gemeinschaft der Mitgliedsländer, so dass durch den ESM die implizite Risikoteilung fortbesteht. Im Krisenfall stellt sich zudem die Frage, ob die bereitgestellten Mittel tatsächlich ausreichen.