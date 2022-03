Strategie zur Energiepolitik : EU will Gaseinfuhr aus Russland bis Ende 2022 um zwei Drittel senken

Die EU führt 40 Prozent ihres Gases aus Russland ein. Das macht sie nicht nur erpressbar, sondern sie finanziert damit Putins Krieg gegen die Ukraine. So will Brüssel das jetzt ändern.

Die EU geht in der Energiepolitik gegenüber Russland in die Offensive und will die Abhängigkeit vom russischen Gas und anderen Rohstoffen schnell spürbar reduzieren. „Wir haben uns geeinigt, die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl-, und Kohleimporten zu beenden“, heißt es in einem abgestimmten Entwurf für die „Erklärung von Versailles“, die die Staats- und -Regierungschefs der EU Ende dieser Woche bei ihrem Gipfel bei Paris verabschieden wollen. Die Abhängigkeit vom russischen Erdgas soll dafür als erster Schritt schon bis Ende dieses Jahres um zwei Drittel sinken. Dieses Ziel hat die Europäische Kommission in einem Strategiepapier zur Vorbereitung des Gipfeltreffens ausgerufen.

„Das ist hart, verdammt hart, aber machbar“, sagte der zuständige Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. „Wir können uns nicht auf einen Lieferanten verlassen, der uns ganz offen bedroht“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Erst am Montagabend hatte der stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak mit einem Lieferstopp für die Pipeline Nord Stream 1 gedroht. „Wir haben das volle Recht, eine spiegelgerechte Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen“, hatte er im russischen Staatsfernsehen gesagt und die Drohung nur bedingt eingeschränkt: „Aber noch treffen wir diese Entscheidung nicht. Niemand gewinnt dabei.“

Die EU importiert rund 40 Prozent ihres Gases aus Russland. Deutschland führt mehr als die Hälfte aus Russland ein. Das macht die EU nicht nur abhängig von Russland. Sie setzt sich damit auch dem Vorwurf aus, den russischen Krieg gegen die Ukraine mit dem dafür gezahlten Geld zu finanzieren. Zuletzt hat die EU bis zu 1 Milliarde Euro am Tag für Rohstoffe an Russland gezahlt.

Diversifizierung der Versorgung angestrebt

Um das zu ändern, will die Kommission vor allem die Einfuhr von Flüssiggas aus Ländern wie Qatar, den Vereinigten Staaten, Ägypten oder Westafrika erhöhen. Das allein soll ein Drittel der russischen Gaseinfuhr von 155 Milliarden Kubikmeter im Jahr ausgleichen. Weitere 10 Milliarden Kubikmeter sollen über bestehende Pipelines aus Algerien, Aserbaidschan oder Norwegen in die EU kommen. Zudem will die Kommission die Nutzung von Biomethan und auch Wasserstoff schneller vorantreiben als bisher geplant.

Neben der Diversifizierung der Gasversorgung setzt Brüssel auf die Verringerung des Verbrauchs fossiler Energiequellen. Dabei spielt das im vergangenen Juli vorgelegte „Fit for 55“-Klimapaket eine zentrale Rolle. Das – bisher noch nicht von Europaparlament und EU-Mitgliedstaaten beschlossene – Klimapaket werde den Gasverbrauch bis 2030 um 30 Prozent senken, sagte Timmermans. Das entspreche rund 100 Milliarden Kubikmetern. Es müsse vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine aber schneller umgesetzt werden. „Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen mit Lichtgeschwindigkeit vorantreiben“, forderte Timmermans. Das Strategiepapier macht dazu konkrete Vorschläge. So will die Kommission die Installation von Solarpaneelen auf Dächern beschleunigen. Das soll den Gasverbrauch bis Ende dieses Jahres um 2,5 Milliarden Kubikmeter senken. Der schnellere Einbau von Wärmepumpen zum Heizen von Wohnungen soll den Verbrauch um weitere 1,5 Milliarden Kubikmeter verringern.

Den größten Beitrag soll mit Einsparungen von 20 Milliarden Kubikmetern der Ausbau von Windparks leisten. Die Kommission will dafür die Genehmigungsverfahren spürbar beschleunigen. Konkrete Vorschläge dafür will sie im Mai vorlegen. 14 Milliarden Kubikmeter will die EU bis Ende 2022 durch die Steigerung der Energieeffizienz einsparen. Dazu soll auch die Wohlfühltemperatur in Häusern und Wohnungen um 1 Grad verringert werden. „Jeder Einzelne kann damit einen enormen Beitrag dazu leisten, die EU unabhängig von Russland zu machen“, sagte Timmermans.

Neue Regeln für Gasspeicher

Kernkraft und längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke spielen in dem Papier der EU-Kommission keine Rolle. In der aktuellen Lage gebe es keine Tabus, sagte Timmermans. Wie sie mit Kohle und Kernkraft umgingen, sei aber Entscheidung der Mitgliedstaaten.

Einen Beitrag zur Energiesicherheit der EU sollen zudem neue Regeln für Gasspeicher leisten. Die EU-Kommission will durch gesetzliche Mindestfüllstände sicherstellen, dass die Speicher anders als im vergangenen Sommer ausreichend gefüllt werden, um sicher über den Winter zu kommen. Momentan sind die Speicher zwar noch zu 30 Prozent gefüllt. Das liegt aber vor allem daran, dass der Winter milde verlaufen ist.

Die Staaten sollen deshalb künftig sicherstellen, dass die Speicher bis Oktober zu 90 Prozent gefüllt sind. Das geht über die ursprünglichen Pläne der Kommission und die in Berlin geplanten Vorgaben hinaus (siehe F.AZ. vom 5. März). Die Kommission will dafür großzügige Staatshilfen erlauben. Die Speicher sollen offen für andere Staaten sein. Dabei geht es vor allem um Länder ohne eigene Speicher. Zudem sollen die Staaten prüfen, ob ein Risiko davon ausgeht, dass der russische Konzern Gazprom in der EU Speicher betreibt. Ein konkreter Gesetzesvorschlag dazu soll bis April vorliegen.