Kinderärzte und Drittimpfungen : Das mühsame Boostern der Kinder

Die Kinderarztpraxis in Berlin macht eine klare Ansage: Die gewünschte Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 für die beiden Gymnasiasten werde der Arzt nicht verabreichen, schließlich gebe es dafür keine Zulassung. Zur gleichen Zeit setzt ein Pädiater in einem anderen Bezirk der Hauptstadt einer Dreizehnjährigen wie selbstverständlich die Booster-Spritze. Nicht nur unter den niedergelassenen Ärzten, auch in den Impfzentren wird der Schutz unterschiedlich gehandhabt. In einigen Bundesländern bieten die Zentren die dritte Injektion für Minderjährige zwischen zwölf und siebzehn Jahren an, in anderen nicht.

Es herrscht große Verwirrung unter Politikern, Medizinern, Kindern und deren Eltern. Sowohl jene Ärzte, welche die Drittspritze anbieten, als auch jene, die sie ablehnen, können das gut begründen. Tatsächlich gibt es keine eigene Zulassung für das Boostern von Minderjährigen durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Die Anträge der Hersteller sind gestellt, aber noch nicht abschließend bearbeitet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gibt vor der Bundespressekonferenz in Berlin unumwunden zu, man wisse nicht, wann mit der Genehmigung zu rechnen sei: „Ich bin mit den Behörden im Gespräch und hoffe, dass wir das bald erreichen können.“

Eigentlich könnte geboostert werden

Das Boostern für Erwachsene mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna hat die EMA separat zugelassen. Die Ständige Impfkommission STIKO am Robert-Koch-Institut empfiehlt diese Auffrischungen inzwischen drei Monate nach der Grundimmunisierung; im Falle des Einmalimpfstoffs von Johnson & Johnson sogar schon nach vier Wochen. Für Kinder aber liegt weder die EMA-Zulassung noch eine STIKO-Empfehlung vor, sodass viele Impfende und Impflinge verunsichert sind.

Eigentlich müssten sie das nicht sein, denn nach Ansicht des Gesundheitsministeriums sind diese Handreichungen nicht nötig, um die Injektionen vom medizinischen und rechtlichen Standpunkt her vollständig abgesichert zu verabreichen. Das war bereits bei den Erwachsenen der Fall, als mit dem Boostern auch schon begonnen wurde, noch bevor sich die EMA- und die STIKO geäußert hatten. Die Ärzte können die Drittimpfungen für Kinder also jetzt schon verabreichen und wie jede andere abrechnen. Auch die Haftungsfragen, die viele Mediziner vor der Injektion zurückschrecken lassen, sind längst geklärt, wie Lauterbach klarstellt: „Wenn sie vorgenommen werden, weil es sich ja um einen zugelassenen Impfstoff handelt, übernimmt der Bund die Haftung.“

Sind die Auffrischungen bei Kindern schon nötig?

Der Impfstoff an sich ist also zugelassen, nur der Extraschuss nicht. Und obgleich diese Zusatzgenehmigung eigentlich nicht erforderlich ist, würde sie das Boostern unter Minderjährigen sicher beschleunigen und Ängste abbauen. Allerdings wird für unter 30-Jährige generell nur das Vakzin von Biontech empfohlen, und das ist derzeit knapp. Während für das Boosting mit Moderna mindestens 30 Millionen Dosen vorhanden sind, liegen von Biontech-Pfizer nur drei Millionen bereit.

Die Grundfrage lautet natürlich: Sind die Auffrischungen in der jüngeren Altersgruppe überhaupt nötig? Der Minister hat dazu eine klare Meinung: „Das ist ein großes Problem, weil der Impfschutz vieler Zwölf- bis Siebzehnjähriger jetzt langsam abnimmt. Und wir müssen dieses Problem lösen.“ Lauterbach selbst will keinen allgemeinen Booster-Ratschlag erteilen, „das muss der individuelle Arzt entscheiden“, wie er sagt. Er empfiehlt aber, mit den Kinderärzten zu sprechen, dann sei die Impfung gesichert durchführbar.

Kinder zu boostern ist nicht „off label“

Fachleute sind deutlich zurückhaltender. Selbst ohne Impfung sei die Gefahr schwerer Erkrankungen unter Kindern sehr gering, noch geringer werde sie nach Verabreichung des Doppelschutzes, sagt Johannes Hübner, Professor für Kinderheilkunde an der Universitätsklinik München und ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Da Kinder erst seit wenigen Monaten überhaupt geimpft würden, gebe es kaum Erkenntnisse darüber, wann der Schutz nachlasse. Die vorhandenen Daten legten nahe, dass die Immunantwort länger andauere als bei den Erwachsenen.

Noch aber fehlten verlässliche Studien, weshalb die Diskussion verfrüht sei. „Bevor wir nicht belastbare Daten haben, halte ich das allgemeine Boostern von Kinder für nicht notwendig“, so Hübner. Zu überlegen sei es indes bei gefährdeten Kindern. Dazu zählen immunsupprimierte Risikopatienten, die zum Beispiel eine Chemotherapie oder hoch dosierte Kortison-Präparate erhielten.

In einigen Medien und im Internet werden die Booster-Impfungen in einen verwirrenden Zusammenhang gebracht mit dem sogenannten „Off-Label-Einsatz“ von Medikamenten. Ein solcher liegt aber nur vor, wenn ein Präparat für Kinder gar nicht zugelassen ist. Dann operiert der Arzt in einer Grauzone und ist selbst für mögliche Impfschäden haftbar. Das Boostern von Zwölf- bis Siebzehnjährigen bewegt sich aber innerhalb der Zulassung und ist daher nicht „off label“. Anders sieht es aus, wenn Mediziner Kinder mit weniger als fünf Jahren impfen, für die bisher kein Covid-19-Impfstoff zugelassen ist. Lauterbach sagt, für solcherlei „off label“ greife die Bundeshaftung nicht. Sie müsse sehr gut begründet werden: „Hier wäre ich äußerst zurückhaltend.“