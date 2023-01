Gezapft statt abgefüllt : Wie die Deutschen ihr Wasser lieben

Aktualisiert am

Trinkwasserbrunnen in der Freiburger Innenstadt Bild: dpa

Auch im Jahr 2023 hängen die Deutschen an der Flasche wie kaum eine andere Nation. Gemeint ist nicht die Bierflasche, deren Absatz sich schon seit Jahrzehnten im Abwärtstrend befindet, was so manche Brauerei um ihre Existenz oder gar um den Erhalt eines deutschen Kulturguts fürchten lässt. Nein, geschlagen wird der Bierkonsum hierzulande um Längen von einem anderen Flaschengetränk: dem Wasser.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

„Mineralwasser ist Deutschlands Durstlöscher Nummer 1“, sagt Jürgen Reichle, der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Mineralbrunnen. Nur die Italiener griffen in der Vergangenheit in der Europäischen Union noch öfter zur Flasche, das zeigen Daten des europäischen Verbandes der Mineralwasserproduzenten aus dem Jahr 2019: Deutschland stand mit 168 Litern Mineral-, Quell- oder Tafelwasser pro Jahr und Kopf auf Platz 2 im EU-Vergleich, weit über dem europäischen Durchschnitt von 118 Litern. Das Gros davon entfällt hierzulande auf Mineralwasser. Besonders flaschenscheu sind die Nordeuropäer. Estland, Dänemark, Finnland und Schweden liegen auf den letzten Plätzen. Die Schweden kamen mit nur 10 Litern Flaschenwasser im Jahr aus.