Kontrollen mit Bundespolizei : Bahn will Maskenmuffel schärfer kontrollieren

Die Deutsche Bahn will die Einhaltung der Maskenpflicht in ihren Fernzügen schärfer kontrollieren. Zurzeit überprüfen Sicherheitsmitarbeiter des Konzerns in täglich rund 60 Fernverkehrszügen regelmäßig, ob die Fahrgäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bis Anfang September will die Bahn die Zahl der Kontrollen mehr als verdoppeln.

Nach ihrer Erfahrung haben sich die meisten Reisenden auf die Maskenpflicht eingestellt. Die Bahn teilte mit, am Dienstag hätten in sieben Bundesländern in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Schwerpunktkontrollen stattgefunden. „Der ganz überwiegende Teil der Fahrgäste trägt vorbildlich eine Mund-Nasen-Bedeckung“, lautet das Fazit. Reisende, die sich vehement weigerten, bildeten eine „kleine Minderheit“. Die rund 12.000 Zugbegleiter im Fern- und Regionalverkehr hätten dann die Möglichkeit, Reisende von der Fahrt auszuschließen. „In Konfliktsituationen setzt dies die Bundespolizei um“, betonte die Bahn.