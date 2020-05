Helden in der Pandemie : Wie die Corona-Prämie Pflegekräfte enttäuscht

Alexandra Guerairi wird die Sache allmählich zu blöd: Eine Sonderprämie von 1500 Euro sollten Pflegekräfte für ihre Arbeit in der Corona-Krise erhalten, hieß es vor einigen Wochen. Doch was politisch anfangs als Geste der Anerkennung daherkam, entwickelte sich zum Schwarze-Peter-Spiel. Die Frage, wer die 1500 Euro bezahlen soll, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Dennoch wird der Bundestag an diesem Donnerstag eine Prämie gesetzlich beschließen – eine Teil-Prämie zunächst.

Guerairi, 62 Jahre alt und Pflegerin beim ambulanten Dienst der G&G Pflege in Ahnatal bei Kassel, kann nun auf jeden Fall mit 1000 Euro rechnen. Gerade macht sie wieder Doppelschichten: Morgens um 6.15 Uhr beginnt sie mit der ersten Runde, besucht sechs bis acht Patienten, macht dann ein paar Stunden Pause und bricht gegen halb fünf ein zweites Mal auf. Der Rücken schmerzt, die Hände sind vom ständigen Desinfizieren rauh.

Hinzu kommt die seelische Belastung. Viele Patienten leben alleine, haben ihre Angehörigen wochenlang nicht gesehen – damit umzugehen, ist nicht einfach.

„Eine Frechheit für alle, die in der Pflege arbeiten“

Auf die Corona-Prämie, sagt Guerairi, sei sie nicht unbedingt finanziell angewiesen. „Aber es wäre ein Zeichen der Anerkennung.“ Mehr Wertschätzung für ihre Arbeit hätten ihre Kolleginnen und sie allemal verdient. Wie sich aber Bund, Länder, Pflegekassen und Arbeitgeber seither gegenseitig die finanzielle Verantwortung zuschöben, sei unwürdig: „Ich bin jeden Tag ein bisschen mehr enttäuscht.“ Marion Gnidtke, Geschäftsführerin von G&G, geht noch weiter: Das sei „eine Frechheit, für alle, die in der Pflege arbeiten“.

Tatsächlich ist es eine ungewöhnliche Vorschrift, die der Bundestag beschließen will: Der neue Sonderparagraph 150a im Pflegegesetzbuch liefert auf drei engbedruckten DIN-A4-Seiten eine gesetzliche Definition von „Wertschätzung“ – die zunächst einmal Pflegedienste und -heime erfüllen sollen. Denn sie, das ist der Kernsatz, „werden verpflichtet, ihren Beschäftigten im Jahr 2020 zum Zweck der Wertschätzung (...) eine für jeden Beschäftigten einmalige Sonderleistung zu zahlen“.

Als Prämienhöhe legt das Gesetz vorläufig 1000 Euro für Vollzeitpflegekräfte fest, für andere Berufsgruppen wie etwa Hausmeister in Heimen gelten gestaffelte Sätze. Im nächsten Schritt schreibt es den gesetzlichen Pflegekassen vor, Heimen und Diensten ihre Prämienkosten insoweit zu erstatten. Belastet werden also vorerst Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Beitragszahler. Wie stark sich Wertschätzung nach Paragraph 150a durch Steuerzuschüsse aus dem Bundeshaushalt ausdrückt, will die Koalition zu späterer Zeit klären.

Länder reagieren unterschiedlich

Für Pflegekräfte kommt es indes auch darauf an, wo sie arbeiten. Denn die Prämie „kann“ durch Bundesländer oder Pflegearbeitgeber auf bis zu 1500 Euro aufgestockt werden, wie die neue Vorschrift besagt. Und das wird bisher je nach Land unterschiedlich ausgelegt: Auf der einen Seite stehen etwa Bayern, Schleswig-Holstein und seit Dienstag auch Bremen, die schon zugesagt haben, ein volles Drittel der Prämie zu übernehmen, die 1000 Euro also auf 1500 Euro aufzustocken. Aus anderen Ländern, etwa Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin, war dergleichen zumindest bis Mittwoch nicht zu hören.

Beispielhaft ist eine Auskunft, die das nordrhein-westfälische Sozialministerium jüngst auf eine Anfrage aus dem Landtag gab: Ein Landesanteil könne „nicht beziffert werden. Dies hängt unter anderem davon ab, in welchem Umfang sich die nordrhein-westfälischen Arbeitgeber beteiligen werden.“ Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) wartet demnach erst einmal ab, wie viel Geld für Prämien die Pflegeeinrichtungen aus ihren Kassen holen.

Diese betonen aber, dass sie kein Geld für Prämien übrig hätten: Gemeinnützige Träger wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Diakonie erinnern daran, dass sie von Rechts wegen kaum Überschüsse erwirtschaften dürfen, aus denen nun Boni bezahlt werden könnten. Aber auch privat geführten Einrichtungen geht es kaum anders. Denn für alle Betreiber gilt: Wie viel Geld sie neben den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen zur Verfügung haben, wird in regelmäßigen Verhandlungen mit den Kostenträgern – also Pflegekassen und Sozialämtern – vorab festgelegt: von der Essenspauschale für die Bewohner bis zu den Gehältern fürs Personal.

Außerdem sind die Einrichtungen derzeit auch finanziell in einem anerkannten Krisenmodus: Im März hatte die Regierung für sie eigens einen „Pflege-Rettungsschirm“ aufgespannt. Er beinhaltet Hilfen zum Kauf von Atemschutzmasken und anderen Schutzvorkehrungen, gleicht zudem ungeplante Mindereinnahmen aus, da nun einige abrechnungsfähige Pflegeleistungen wegen Ansteckungsgefahr unterbleiben müssen.

Der Arbeitgeberverband privater Pflegeanbieter (BPA) legt Wert darauf, dass er die Prämie für eine gute Idee halte. Allerdings, so betont sein Präsident Rainer Brüderle: „Die Arbeitgeber selbst können sich in aller Regel nicht beteiligen, weil ihnen in der jetzigen Zeit Einnahmen wegbrechen und Ausgaben steigen.“ Erwarte man trotzdem eine Beteiligung der Arbeitgeber, laufe das auf eine Mehrbelastung der Pflegebedürftigen durch höhere Zuzahlungen hinaus – die politisch nicht gewollt sind. Umso mehr sieht Brüderle die bisher zögerlichen Länder aufgefordert, dem Weg Bayerns und Bremens zu folgen. „Ich appelliere an die Bundesländer, dass sie in der Frage der Prämie für Altenpflegekräfte zu einer einheitlichen Linie finden“, mahnt er.

Dass es Arbeitgebern nicht an gutem Willen fehlt, macht auch Kristine Lütke deutlich, die ein kleineres Heim in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg mit 68 Plätzen leitet: „Wenn ich das Geld hätte, würde ich meinen Pflegekräften sofort einen Bonus zahlen, verdient haben sie es alle.“