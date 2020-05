Infizierte Weltwirtschaft : Im Sog der Protektion

Bisher sieht es im 21. Jahrhundert für den Westen schlecht aus: Am 11. September 2001 Terrorangriffe auf Amerika, dann Kriegszüge in Afghanistan, dem Irak und Libyen, die statt Entwicklung und Demokratisierung nur Tote, Verarmung und politische Instabilität mit sich brachten. 2008 kam die Finanzkrise, die zur Delegitimation des Kapitalismus beitrug, danach die Euro-Krise. Vor allem in Südeuropa sind die Staatsschulden nie unter Kontrolle geraten. Die Flüchtlingskrise hat die Nord-Süd-Spaltung zwischen mehr und weniger solventen europäischen Staaten durch eine Spaltung zwischen mehr oder weniger aufnahmebereiten West- und Osteuropäern ergänzt. Mit dem Brexit geht es bei der Einigung Europas erstmals rückwärts. Die Sorgen um das Weltklima wurden von der Jugendbewegung „Fridays for Future“ akzentuiert und haben die Legitimationskrise des Kapitalismus weiter verschärft.

In diesem Jahr hat die Angst vor einem Coronavirus die Klimafrage verdrängt. Der Westen scheint mit dem Virus schlechter als das Ursprungsland China und einige Nachbarländer fertig zu werden, vor allem die Demokratien Taiwan und Südkorea, obwohl der Westen wegen der größeren Entfernung zu China und der verglichen mit Südkorea oder Taiwan auch geringeren wirtschaftlichen Verflechtung mit China von einer längeren Vorwarnzeit hätte profitieren müssen.

Nimmt man China, Taiwan und Südkorea zum Maßstab, dann hätte die Zahl der Pandemie-Opfer in Italien nie die Größenordnung des nach der Bevölkerungszahl 22 Mal so großen Chinas erreichen dürfen und die in Nordrhein-Westfalen oder Bayern nie die des volkreicheren Taiwans überschreiten. In Südeuropa gab es wochenlang größere Notstandsgebiete, anderswo – etwa in New York – herrschte der Notstand kürzere Zeit. Beim Vergleich Ostasiens mit dem Westen lässt sich die Diagnose „flächendeckendes Staatsversagen“ kaum vermeiden: Die Vorräte an Mundschutzmasken, Schutzanzügen für medizinisches Personal, Beatmungsgeräten, Intensivbetten und Testkapazitäten waren unzureichend. Nur wenn man den Vergleich auf westliche Länder begrenzt, schneidet Deutschland recht gut ab.

Seit März wird der Westen – im Gegensatz zu Südkorea und Taiwan – von einer Welle scharfer Kontaktbeschränkungen überrollt mit der fatalen Nebenwirkung, dass große Teile ganzer Volkswirtschaften lahmgelegt worden sind. Die Staaten, die EU und die westlichen Zentralbanken helfen zwar mit Kurzarbeitergeld, Subventionen und günstigen Krediten für Unternehmen, aber ob selbst zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Einsatz reichen, hängt von der Dauer der Pandemie und der erforderlichen sozialen Distanzierungsmaßnahmen ab.

Bei allen Unterschieden im Detail müssen die staatlichen Rettungsmaßnahmen wichtige Nebenwirkungen haben. Kurz gesagt: Die westlichen Volkswirtschaften werden gleichzeitig wegen steigender Staatsausgaben und zunehmender staatlicher Interventionen weniger kapitalistisch und weniger robust wegen zunehmender Verschuldung von Unternehmen und Staaten. In Anbetracht der seit mindestens einem Jahrzehnt schwelenden Legitimationskrise des Kapitalismus im Westen wird die Abwendung vom Kapitalismus weder Politiker noch Gesellschaften beunruhigen. Das sollte sie aber.