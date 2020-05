Spannungen in Asien : Die Corona-Krise zwingt Militärs zum Sparen

Einige Länder in Asien streichen im Zuge der Pandemie ihre Wehretats zusammen. Das spielt vor allem China in die Karten. Wird die Nato dem Sparkurs folgen?

Da viele Regierungen rund um die Erde immer größere Hilfspakete schnüren, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern, bleibt weniger Geld für staatliche Waffenkäufe. Einige Politiker in Asien beginnen damit, ihre Wehretats zu kürzen. Der beginnende Sparkurs in Fernost dürfte wiederum der Führungsmacht China in die Hände spielen – schließlich ist die militärische Lage in der Region brisanter denn je: Vor allem Pekings Vordringen in den Indischen Ozean – nach seiner Landnahme im Südchinesischen Meer – rückt immer stärker in den Mittelpunkt.

In Indien beschreibt Bipin Rawat, Chef des nationalen Verteidigungsstabes, den Ernst der Lage. „Die Folgen von Covid-19 treffen alle. Wir müssen noch einmal prüfen, was wir wirklich brauchen. Waffenimporte sind teuer geworden“, sagt er, ohne den Umfang der geplanten Kürzungen zu beziffern.

Konkreter werden seine Kollegen in der zivil gekleideten Militärdiktatur Thailand. Dort sind bereits konkrete Abstriche am jährlichen Wehretat von 18 Milliarden Baht geplant, umgerechnet sind das ungefähr 516 Millionen Euro. Die Armee will zunächst auf den Kauf von Artillerie verzichten. Gleichzeitig kündigten Luftwaffe und Marine an, ihre Käufe im Ausland aufzuschieben.

Marine-Admiral Ruechai Ruddit erklärte, dass auf Trainingsmissionen im Ausland verzichtet werden müsse. Auch die Zahlungen an China für zwei schon bestellte U-Boote könnten wohl gestreckt werden, heißt es weiter.

Mehr Piraterie

Auch die größte Volkswirtschaft in Südost-Asien hat ihren Verteidigungshaushalt bereits um umgerechnet 588 Millionen Euro gekappt: So storniert Indonesien vor allem seine Waffenkäufe. Die Philippinen setzen bei ihren Rüstungsausgaben auf striktes Sparen, sie strichen ihre Teilnahme an der Baltikatan 2020, der jährlichen Manöver-Übung mit den Verbündeten Amerika und Australien.

Die Absage dürfte Peking erfreuen: Denn weniger Gegenwehr im Südchinesischen Meer lässt ihnen noch größere Handlungsfreiheit – zumal auch die Partner Amerika und Australien in ihrer Zusammenarbeit geschwächt werden.

Militärexperten in der Region schlagen Alarm. Aristyo Rizka Darmawan, Wissenschaftler an der Universität von Indonesien, warnt, dass mit dem Sparkurs der Militärs auch die Piraterie wieder zunehmen dürfte, die schon immer ein Problem in den Gewässern Südostasiens ist: Denn während die Präsenz der Marine schrumpft, wächst in Corona-Zeiten die Armut.

Indiens radikale Wende bei nationalen Rüstungsvorhaben

Selbst China erklärte auf seinem Volkskongress, den eigenen Verteidigungshaushalt auf einen Anstieg von nur noch 6,6 Prozent auf 178 Milliarden Dollar in diesem Jahr zu begrenzen. „Die Regierung sagte, die Verlangsamung geht direkt auf Covid-19 und die verheerenden Auswirkungen der Pandemie auf die chinesische und die globale Krise zurück“, schreibt Rüstungsanalyst Andrew MacDonald des Branchenspezialisten Jane‘s. Dennoch handele es sich um eine „robuste Steigerung“, die den militärischen Einfluss Pekings festigen werde. Im Jahr zuvor hatte der Zuwachs noch 7,5 Prozent betragen.

Chinas Widersacher Indien beobachtet diese Entwicklung mit Argwohn und versucht im Gegenzug, eine radikale Wende bei nationalen Rüstungsvorhaben einzuleiten. Dem bislang zweitgrößten Waffenimporteur der Welt fehlen im Zuge der Corona-Krise die Mittel für teure Einkäufe im Ausland, um so mit den Rüstungsausgaben des Erzrivalen gleichzuziehen. Finanzministerin Nirmala Sitharaman, zuvor Verteidigungsministerin, erlaubt daher ausländischen Investoren die Mehrheitsbeteiligung von bis zu 74 Prozent an heimischen Rüstungsherstellern. Das ist ein Novum in der indischen Industrie.

Corona soll die Branche produktiver machen, heißt es. Konzerne wie Tata, Bharat Forge oder Mahindra Aerostructures haben schon heute Gemeinschaftsprojekte mit Amerikanern und Europäern, die nun gestärkt werden. „Wir schützen und kämpfen entlang unserer Grenzen und müssen, natürlich, die Region des Indischen Ozeans dominieren. Wir sollten also keine riesigen Summen in Importe pumpen, die unsere operativen Bedürfnisse nicht widerspiegeln“, gibt Indiens Rüstungsplaner Rawat den neuen Kurs vor.

Getrieben durch die „Herausforderung von Covid-19“ haben auch die australische Verteidigungsministerin Linda Reynolds und ihr neuseeländischer Kollege Ron Mark vereinbart, ihre Armeen enger zu verzahnen. „Das verringert die Kosten für beide Regierungen und die Industrie beider Länder“, erklärten beide.

Und Deutschland?

Angesichts wachsender staatlicher Hilfspakete zur Bekämpfung der Corona-Krise werden auch Mitglieder des Nato-Verbundes die aktuelle Höhe ihrer Wehretats überprüfen müssen, heißt es in westlichen Militärkreisen. Doch aufgrund der desolaten Ausrüstung einiger Armeen stünden überfällige Ersatzbeschaffungen sowie größere Rüstungsvorhaben in Europa bislang nicht zur Disposition. Mögliche Einsparungen müssten daher beim Personal in den Behörden oder im laufenden Betrieb erfolgen.

Hinzu kommt: Einige Nato-Länder in Europa sind von ihrer bisherigen Zusage noch weit entfernt, mindestens zwei Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP) in Rüstung zu investieren. Während etwa die Vereinigten Staaten gegenwärtig 3,6 Prozent ihres BIP in Rüstung stecken, schafft Deutschland gegenwärtig 1,32 Prozent, obwohl sich die nationalen Rüstungsausgaben im laufenden Jahr um 1,7 Milliarden auf insgesamt 44,9 Milliarden Euro erhöht haben. Nach aktueller Planung des Finanzministers werde die Rüstungsquote auch 2021 rund 1,3 Prozent betragen. Von 2022 an werde dieser Wert dann auf 1,28 Prozent und ein Jahr später auf 1,24 Prozent des BIP sinken.