Ökonomische Einstellung : Kinder der Krise

Gesperrte Spielplätze, digitaler Unterricht, Notbetreuung: So erleben Kinder derzeit die Corona-Krise. Und das Aufwachsen in der Rezession wird ihre Persönlichkeit maßgeblich prägen – etwa, wie risikofreudig sie sind.

Was heißt es, in einer großen Wirtschaftskrise jung zu sein? Für James Tobin war es eine richtungsweisende Erfahrung. „Ich bin aus zwei Gründen in die Volkswirtschaft gegangen“, hat der Ökonom einmal gesagt. „Einer war, dass ich als Kind der Großen Depression furchtbar besorgt war über die Welt. Viele Probleme hatten eine wirtschaftliche Ursache.“ Tobin, der später zu einem der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts wurde, ist nicht der Einzige, den die Kindheit in der Krise formte.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z.

Dass Menschen in Rezessionen grundsätzlich andere Berufswege einschlagen als im Boom, ist zwar nicht belegt. Weitere mögliche Folgen sind dagegen hinreichend erforscht. Im Grundsatz gilt: Wer als junger Mensch eine Wirtschaftskrise erlebt hat, trägt diese Erfahrung ein Leben lang mit sich. Krisenkinder mögen es zum Beispiel, wenn der Staat stark von Arm zu Reich umverteilt. Und sie sind umsichtigere Chefs.