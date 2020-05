Stellenabbau der Unternehmen : Mit voller Wucht

Aktualisiert am

In der Gastronomie planen 58 Prozent der Betriebe, Stellen abzubauen. Bild: dpa

Autohersteller lassen die Bänder anlaufen, Restaurants und Cafés dürfen wieder aufmachen – Deutschland öffnet seine Pforten. Doch die Probleme der deutschen Wirtschaft sind damit noch lange nicht gelöst. So wird derzeit immer deutlicher, wie sehr die Corona-Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt durchschlagen könnte.

Der jüngste Beleg: Einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts zufolge hat schon im April jedes fünfte Unternehmen beschlossen, Mitarbeiter zu entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern. Besonders hoch war der Anteil in der Gastronomie: Hier planen 58 Prozent der Betriebe, Stellen abzubauen. In der Hotelbranche sind es 50 Prozent, unter Reisebüros- und Veranstaltern 43 Prozent, in der Autoindustrie 39 Prozent. „Von nun an schlägt die Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt durch“, sagte Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe.

Genau genommen hat sie das schon. Denn schon im April ist die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 300.000 auf 2,65 Millionen gestiegen. Allerdings kam der Anstieg nicht allein durch Entlassungen zustande. Ein erheblicher Anteil – ungefähr 40 Prozent – hängt damit zusammen, dass aufgrund des Kontaktverbots derzeit keine arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen stattfinden, also beispielsweise mit dem Jobcenter vereinbarte Weiterbildungen. Dadurch zählen nun viele Menschen offiziell als arbeitslos, die bisher in der sogenannten Unterbeschäftigung erfasst wurden. Hinzu kommt, dass ein Teil der Kündigungen schon im Februar erfolgte und damit vor Beginn des Lockdowns in Deutschland.

Die Frage ist also: Wie schlimm wird es in den kommenden Monaten noch werden? Klar ist, dass die Arbeitslosigkeit weiter kräftig zunehmen dürfte. Die Fachleute des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) beispielsweise gehen davon aus, dass sie in den kommenden Monaten auf mehr als 3 Millionen klettern könnte. Der genaue Umfang hängt letztlich jedoch davon ab, wann die Wirtschaft wieder zu einer Art Normalzustand zurückkehren kann.

In einigen von der Corona-Krise hart getroffenen Branchen sieht es nicht danach aus, als ob das bald möglich sein wird. Im Einzelhandel beispielsweise halten sich die Kunden nach Angaben des Branchenverbands HDE aktuell zurück: Wer in Kurzarbeit ist oder Angst hat, seinen Job zu verlieren, hat derzeit womöglich keine Muße, Geld für Kleidung oder einen neuen Fernseher auszugeben.

Hotels dürfen – je nach Bundesland – nur die Hälfte bis 60 Prozent der Zimmer belegen und auch Restaurants und Cafés können wegen der Abstandsregeln nur sehr viel weniger Tische aufstellen als üblich. Da lohne es sich kaum, überhaupt zu öffnen, ist dieser Tage oft zu hören. Und: Viel Personal werde dafür auch erst einmal nicht gebraucht.

Ein entscheidender Faktor dürfte daher in den kommenden Wochen sein, wie sehr Kurzarbeit auch in dieser Krise hilft, Entlassungen zu verhindern. Im Zuge der großen Wirtschaftskrise 2009 hat sie sich als äußerst wirkungsvoll erwiesen. Doch während damals hauptsächlich größere Industrieunternehmen betroffen waren, leiden dieses Mal auch viele kleinere Betriebe unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Für 10,1 Millionen Beschäftigte haben die Unternehmen in Deutschland im März und April nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit beantragt. Die Ifo-Umfrage deutet darauf hin, dass dennoch viele Stellen verloren gehen könnten.