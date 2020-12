CCS-Technologie : Das Klima schützen – und CO2 versenken

Kohlendioxid in die Erde pressen und dort dauerhaft der Atmosphäre entziehen – was futuristisch klingt, ist in Norwegen gelebte Praxis. Und das nicht erst seit vorgestern. Der Startschuss reicht zurück in das Jahr 1996. Damals entschied der norwegische Staatskonzern Equinor, dessen damaliger Namen Statoil noch mehr über sein Geschäft mit fossilen Energien verriet, bei der Gasförderung im Sleipner-Feld anfallendes CO2 zu verflüssigen und in eine Gesteinsformation zu pumpen.

Das kostete umgerechnet einige Millionen Euro, zeigte aber Erfolg: Die seither unterirdisch gespeicherte Menge an CO2 beträgt fast eine Million Tonnen – im Jahr. Rund 20 Millionen Tonnen kommen so mittlerweile zusammen. Nimmt man die beiden später hinzugekommenen Projekte im Gudrun-Gasfeld und auf der Insel Melkøya hinzu, sind es fast 30 Millionen Tonnen – zwei Drittel dessen, was das öl- und gasverwöhnte 5,5-Millionen-Einwohner-Land jährlich emittiert. Die Verpressungsbilanz ist also stattlich, die Technologie erprobt. Zweifel, dass das CO2 wirklich unter der Erde bleibt, konnte Equinor bislang ausräumen. Und zugleich demonstrieren, dass das einträgliche Geschäft mit Öl und Gas nicht nur schmutzig ist.

Neue Chancen durch den Green Deal – auch in Deutschland

In Deutschland dagegen hat das sogenannte Carbon Capture and Storage (CCS) einen schweren Stand. Die Technologie wurde vor einigen Jahren diskutiert und im brandenburgischen Ketzin unter Leitung des Deutschen Geoforschungszentrums erprobt. Das Urteil der Forscher war positiv: Die dauerhafte Einlagerung von CO2 in porösen Sandsteinschichten sei sinnvoll und sicher. Doch der politische Rückhalt war schwach und der Widerstand von Umweltverbänden wie Greenpeace, die in CCS-Standorten „tickende CO2-Zeitbomben“ sahen, stark. Die Sorge grassierte, klimaschädliche Kohlekraftwerke könnten so am Leben gehalten werden. Seit Inkrafttreten des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes von 2012 wurden hierzulande keine CCS-Projekte vorangetrieben. Die Forschungsarbeiten in Ketzin stellte man daraufhin ein.

Die beteiligten Fachleute betrübt das bis heute. Doch mit der neuerlichen Diskussion um den europäischen Green Deal sehen sie neue Chancen – auch in Deutschland. Schließlich trommeln Weltklimarat und Internationale Energieagentur vehement für die Technologie, um sogenannte prozessbedingte Emissionen etwa in der Eisen- oder Zementherstellung unschädlich zu machen – Restemissionen, die durch den Wechsel von Kohle, Öl und Gas auf Erneuerbare und Atomkraft nicht vermieden werden können.

Darauf verweist Hans-Joachim Kümpel, Geophysiker und früherer Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Als Sprecher einer Arbeitsgruppe der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) trommelt auch er für die Verpressungstechnologie. „Die Diskussion um CCS wurde in Deutschland früher heftig geführt“, sagt er. Doch habe man jetzt „eine neue Situation“, etwa mit Blick auf neue Bewegungen wie „Fridays for Future“. Mut machten auch Aussagen von Kanzlerin Merkel (CDU) und Umweltministerin Schulze (SPD), wonach CCS gebraucht werde.

Dass die Technik bei korrekter Anwendung sicher ist, steht für Kümpel außer Frage. „Die Premiumspeicher sind ausgeförderte Öl- und Gasfelder, wo zuvor für Millionen von Jahren Kohlenwasserstoffe, oft vermischt mit CO2, eingeschlossen waren“, erklärt er. Die seien sicher dicht. Aber auch Salzwasserformationen eigneten sich für CCS. Wichtig sei ein großer, aufnahmefähiger Porenraum mit festen Deckschichten – und dass die Bohrung mindestens bis in einen Kilometer Tiefe reicht. Der Grund: Erst dann ist der normale Druck so hoch, dass CO2 flüssig ist.