Wege aus der Brexit-Sackgasse

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ist dabei, sich in der schlimmsten Krise seiner Nachkriegsgeschichte zu verheddern. Die Europäische Union sollte dem Land helfen, aus seiner Sackgasse herauszufinden, ohne ihre Prinzipien aufzugeben, und zwar aus Solidarität mit der britischen Bevölkerung und im eigenen Interesse.

Das Land ist gespalten, allerdings nicht in der Mitte, wie oft behauptet wird. Im Referendum vom Juni 2016 haben zwischen 25,5 Prozent (in Schottland) und 38,7 Prozent (in England) der wahlberechtigten Bevölkerung für die Abspaltung von der EU gestimmt (Prozentsatz der Wählenden mal Wahlbeteiligung). Alle anderen waren entweder unentschieden, uninteressiert oder gegen den Austritt.