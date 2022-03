Milliardeninvestition : Wie das Förderprogramm für den Wasserstoff funktioniert

Aktualisiert am

Die Regierung will Wasserstoff mit Auktionen ins Land bekommen. Das wird teuer. Schon bald starten die ersten Bieterverfahren. Herstellungskapazitäten gibt es bisher jedoch nicht in industriellen Maßstäben.

Robert Habeck in Abu Dhabi

Die deutsche Industrie steht bereit, mit Ökostrom erzeugten grünen Wasserstoff einzusetzen, etwa in der Stahl- und Chemiebranche. Aber nicht zu jedem Preis. Die Konzerne brauchen Verlässlichkeit in den Tarifen und der Verfügbarkeit. Investitionssicherheit erwarten auch die Unternehmen, die grünen Wasserstoff und verwandte Produkte herstellen oder das vorhaben.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Dafür braucht es große Mengen an erneuerbaren Energien, weshalb die Hoffnungen auf wind- und sonnenreichen Weltgegenden ruhen, auf Australien etwa, auf Lateinamerika oder Nordafrika. Deutschland selbst hat nicht das richtige Wetter und nicht ausreichend Flächen, um den für die Elektrifizierung von Verkehr, Wärme und Industrie benötigten Ökostrom zu generieren. Das gilt erst recht, wenn (russisches) Erdgas durch klimaverträglich erzeugten Wasserstoff (H 2 ) ersetzt werden soll.

Millionenschweres Förderprogramm

Damit der Einkauf im Ausland gelingt, die Banken mitspielen und sich die Investitionen rechnen, aber die Preise nicht aus dem Ruder laufen, hat die Bundesregierung als Teil ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie im vergangenen Jahr ein neues Förderprogramm namens H2-Global auf den Weg gebracht. Nachdem die Europäische Kommission dafür grünes Licht gegeben hatte, stellte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am 23. Dezember einen üppigen Zuwendungsbescheid von 900 Millionen Euro aus. Das Geld für dieses Weihnachtsgeschenk für den Klimaschutz stammt aus den Corona-Konjunkturhilfen.

Die Hamburger H2-Global-Stiftung koordiniert das Förderprogramm: Die gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde im Juni 2021 gegründet und wird von mehr als dreißig industriellen Stiftern getragen wie Siemens Energy, Uniper, RWE, Nordex, Thyssenkrupp, Linde, VNG, Deutsche Bank, Hamburger Hafen und die Salzgitter AG. Bis Jahresende sollen es mindestens 50 Konzerne werden, die auch internationale Unternehmen umfassen sollen. Die Stiftung ist alleinige Gesellschafterin eines Unternehmens namens Hint Co GmbH. Die Abkürzung steht für Hydrogen Intermediary Network, zu Deutsch etwa: Netz für die Wasserstoffvermittlung. In der Branche wird sie kurz als „Intermediär“ bezeichnet. Dieser Zweckbetrieb tritt am Markt auf, und zwar mit ausgezeichneter Bonität, da hinter ihm die Finanzierungsgarantie der Bundesregierung steht.

Über Auktionen sucht Hint Co Konsortien aus Produzenten, Betreibern, Transportgesellschaften, Anlagenbauern und anderen Akteuren, die Wasserstoff oder Derivate (Power-to-X) nach Deutschland liefern wollen; Letzteres können zum Beispiel grüne Kraftstoffe (E-Fuels) sein. In diesen Versteigerungen erhält der günstigste Anbieter den Zuschlag für langfristige Lieferungen nach Deutschland mit Hydrogene Purchase Agreements (HPA). Die Auftragserteilung schließt die Lieferung mit ein, zumeist bis zu einem Hafen.

Im Inland plant Hint Co ebenfalls Auktionen unter jenen Unternehmen, die derlei grüne Produkte einkaufen wollen. Mit dem Gewinner werden kurz laufende Verträge abgeschlossen mit Hydrogene Service Agreements (HSA). Zwar erhält das höchste HSA-Gebot den Zuschlag, aber klar ist schon jetzt, dass die erzielbaren Marktpreise weit unter den Ankaufspreisen liegen werden. Noch ist die Gewinnung der Ökoerzeugnisse viel teurer als die der fossilen Alternativen.

Bieterverfahren starten bald

Hier kommt der Staat ins Spiel, der die Differenz mit seinen Fördermitteln ausgleicht. Deswegen spricht man auch von Differenzverträgen oder Contracts for Difference. Sie sind für den Steuerzahler zunächst Zuschussgeschäfte. Das Kon­strukt kann aber im Laufe der Zeit weniger verlustreich oder im besten Falle sogar gewinnträchtig werden, etwa wenn der kurzfristige Marktpreis bei langfristig konstant bleibenden Liefertarifen spürbar steigt.