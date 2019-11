Die Zukunft unserer Wirtschaft : Herbst des Unbehagens

Berlin, im Hotel Adlon. Der Bundespräsident spricht: „Was sehe ich in Deutschland? Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft.“ Er fragt: „Was ist los mit unserem Land? Im Klartext: Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression – das sind die Stichworte der Krise. Sie bilden einen allgegenwärtigen Dreiklang, aber einen Dreiklang in Moll.“

Und der Bundespräsident diagnostiziert: „Eine von Ängsten erfüllte Gesellschaft wird unfähig zu Reformen und damit zur Gestaltung der Zukunft. Angst lähmt den Erfindergeist, den Mut zur Selbständigkeit, die Hoffnung, mit den Problemen fertigzuwerden.“ Seine Schlussfolgerung lautet: „Unser eigentliches Problem ist also ein mentales: Es ist ja nicht so, als ob wir nicht wüssten, dass wir Wirtschaft und Gesellschaft dringend modernisieren müssen. Trotzdem geht es nur mit quälender Langsamkeit voran. Uns fehlt der Schwung zur Erneuerung, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, eingefahrene Wege zu verlassen, Neues zu wagen. Ich behaupte: Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.“

Weitaus schwierigere Lage als im Jahre 1997

Die Rede stammt aus dem Jahre 1997. Gehalten wurde sie vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, und erhalten geblieben ist von ihr die Forderung, durch Deutschland müsse ein „Ruck“ gehen. 1997 – das war ein Jahr, in dem sich die lange Kanzlerschaft Helmut Kohls, wenige Jahre nach der deutschen Einheit längst in einer Phase wirtschaftspolitischer Lähmung befindlich, ihrem Ende näherte. Ein Jahr später erlitt die Union in der Bundestagswahl eine schwere Niederlage, die zu einem Regierungswechsel führte. Gut zwei Jahrzehnte später könnte, so scheint es, Herzogs Rede heute wieder gehalten werden; dieses Mal im Herbst der langen Kanzlerschaft Angela Merkels und wiederum in einer Phase der wirtschaftspolitischen Lähmung.

Tatsächlich ist die Lage heute weitaus schwieriger als im Jahre 1997. Der Westen ist von einer seit vielen Jahrzehnten nicht gekannten politischen und gesellschaftlichen Unrast ergriffen worden, die sich unter anderem in einem Verfall des Vertrauens in Institutionen äußert. Am rechten wie am linken Rand erhalten populistische Parteien mit gerade in wirtschaftspolitischer Hinsicht geradezu armseliger Programmatik, aber ausgeprägten Ressentiments beachtlichen Zulauf, der die Mehrheiten traditioneller Parteien der Mitte aushöhlt – und ihre Neigung zu politischer Hasenfüßigkeit in einer Zeit fördert, in der konsequentes Handeln dringend notwendig wäre. Das trifft auch auf Deutschland zu. Denn der wirtschaftliche Zustand Deutschlands, das eine ungewöhnlich lange Phase eines soliden Wirtschaftswachstums hinter sich hat und dessen Arbeitsmarkt sich in einer bemerkenswerten Verfassung befindet, verdeckt nur mehr notdürftig Entwicklungen, die auf längere Sicht die Leistungskraft der deutschen Wirtschaft erheblich gefährden.

In dem vom Weltwirtschaftsforum errechneten Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften ist Deutschland in diesem Jahr vom dritten auf den siebten Platz zurückgefallen. Deutschland ragt immer noch heraus, wenn es um die politische und die gesamtwirtschaftliche Stabilität geht, auch die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft ist im internationalen Vergleich immer noch beeindruckend. Gleichwohl läuft Deutschland Gefahr, die Zukunft zu verpassen. Das zeigt der Blick auf die Lage in der Informationstechnologie: Hinsichtlich Internetverbindungen über Glasfaserkabel landet Deutschland auf Platz 72, hinsichtlich mobiler Breitbandanschlüsse auf Platz 58. Doch nicht nur in der Auflistung des Weltwirtschaftsforums geht es bergab. Ebenfalls stark beachtet wird eine von der Weltbank erstellte Rangliste der Länder mit den besten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. In ihr fiel Deutschland zwischen 2015 und 2018 von Platz 14 auf Platz 22. Kann sich der Abwärtstrend fortsetzen? Von der kommenden Woche an wird im Wirtschaftsteil der F.A.Z. eine ökonomische Bestandaufnahme Deutschlands versuchen, Antworten zu geben.