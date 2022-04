Deutsche Krisenpolitik : Mutloser Koloss

Historische Parallelen können unerbittlich sein. „Vor elf Jahren erlebte Griechenland eine Staatsschuldenkrise. Die Ursachen waren eine unverantwortliche Finanzpolitik und Pech“, schrieb der in Amerika lehrende französische Ökonom Thomas Phillipon kürzlich auf Twitter. „Heute erlebt Deutschland eine geopolitische Krise. Die Ursachen sind eine unverantwortliche Energiepolitik und Pech. Das Pech Griechenlands war eine globale Finanzkrise, die im amerikanischen Häusermarkt entstand. Das Pech Deutschlands besteht aus unberechenbaren Entscheidungen eines verschanzten Tyrannen.“

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

„Die griechischen Politiker haben sich auf die Glaubwürdigkeit des Euros verlassen, der eine billige und scheinbar unbegrenzte Kreditaufnahme ermöglichte – eine Zeit lang. Deutschland hat dasselbe mit seiner Energiepolitik getan“, analysiert Phillipon. Deutschland habe sich auf einen dauerhaften Zufluss billigen Gases aus Russland eingestellt und sich von Moskau abhängig gemacht. Unter der griechischen Finanzpolitik wie unter der deutschen Energiepolitik habe Europa zu leiden: „Später, als die Finanzquellen versiegten, haben die griechischen Politiker die Kosten ihren europäischen Mitbürgern auferlegt.“ In seiner Energiepolitik habe Deutschland die Kosten einer Diversifizierung abgelehnt: „Die Kosten werden nun von anderen Ländern getragen, da die Abhängigkeit Deutschlands die Handlungsfähigkeit der europäischen Politik beschränkt.“

Das ist starker Tobak, aber unstatthaft erscheint der Vergleich nicht. Er ließe sich noch weiter fortführen. Als Remedur gegen eine falsche Politik wurden Griechenland aus Deutschland dringend Strukturreformen nahegelegt, mit deren Umsetzung nicht zu zögern sei. Die Deutschen hätten die Griechen gerne daran erinnert, dass Pech keine Entschuldigung für schlechte Politik sei, erwähnt Phillipon. Die Politik, die Griechenland auferlegt wurde, führte dort notwendigerweise zu einer schweren, aber auch nur vorübergehenden Wirtschaftskrise. Zugunsten der Forderung nach raschen Strukturreformen wurde zu Recht vorgetragen, dass eine Schocktherapie eine schnelle Anpassung einer Marktwirtschaft gestattet und damit die langfristigen Leiden reduziert.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Heute sieht sich Deutschland ausweislich seiner führenden Politiker und Wirtschaftskapitäne in der Frage eines Embargos bei Erdgas zu einer raschen Abkehr von einer unseligen Energiepolitik nicht in der Lage, weil die Gegner katastrophale Folgen für die deutsche Wirtschaft befürchten. Wenn Pech auch für Deutschland keine Entschuldigung für schlechte Politik sein sollte, taugten die sich jetzt häufenden Erklärungen von Politikern und Managern, man habe kein Unheil kommen sehen und sich in Putin getäuscht, nicht als Entschuldigung für die Abwesenheit einer krisenfesten energiepolitischen Strategie.

Unverständnis darüber ist unter anderem in Osteuropa vernehmbar, aber auch im Europäischen Parlament, das sich am Donnerstag mehrheitlich für ein totales Energieembargo aussprach. Klare Worte fand Guy Verhofstadt, früher Premierminister in Belgien und heute Europaabgeordneter. „Nach dem Horror des Zweiten Weltkriegs ist ein sehr starkes und demokratisches Deutschland entstanden“, sagte er. „Aber ich erwarte von einem solchen Deutschland Führung. Führung durch Beispiel und nicht durch Hinterherhinken, wie wir es heute sehen.“ Deutschland droht ein Reputationsschaden, der seine Position in Europa schwächt. In den kommenden Jahren wird sich Berlin Ermahnungen an Partnerländer, sie sollten gefälligst Strukturreformen anpacken, sparen können.