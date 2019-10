Finanzielle Abgründe : Wie der Staat die Soziale Sicherheit gefährdet

Zwei Männer warten in der Bundesagentur für Arbeit in Lehrte. Bild: dpa

Wer eine aufreizend vornehme Bezeichnung sucht, könnte von „situativer Logik“ sprechen. In Betracht kommen aber auch Willkür und Planlosigkeit. Die Rede ist vom Umgang der Regierungskoalition mit den Einkommen der arbeitenden und wertschöpfenden Bevölkerung – mit Geld von Beitragszahlern, das entweder gerade auf Konten der Sozialkassen liegt oder das bald dorthin eingezogen werden soll. Und davon, wie die soziale Sicherheit schleichend untergraben wird.

Dazu lohnt zunächst ein Blick auf die Arbeitslosen- und die Pflegeversicherung: Auf der einen Seite, auf den Konten der Bundesagentur für Arbeit, stapeln sich riesige Guthaben, von denen derzeit nur Strafzinsen abgezogen werden. Aber die Koalition (sieht man von ein paar versprengten Wirtschaftspolitikern ab) stemmt sich gegen Senkungen des Beitragssatzes – mit der treuherzigen Begründung, dies sei im Konjunkturtal wegen womöglich einmal steigender Ausgaben für Arbeitslosigkeit haushaltpolitisch zu gefährlich.

Finanzielle Abgründe

Gleichzeitig steuern die Pflegekassen auf finanzielle Abgründe zu. Nur wegen der erst zehn Monate zurückliegenden Beitragserhöhung klemmt es noch nicht akut. Doch was geschieht? Die Koalition beschließt eine staatliche Festsetzung höherer Pflegelöhne und weitere Maßnahmen, deren Mehrkosten sich auf mindestens fünf Milliarden Euro jährlich belaufen. Und dabei verkünden dieselben Koalitionäre: Ein Konzept zur Finanzierung dieser Kosten sei derzeit nicht nötig – ihre genaue Höhe sei ja noch nicht bekannt.

Beide Vorgänge zeigen, warum die Sozialausgaben seit Jahren nur eine Richtung kennen. Sie steigen – und das ohne nähere Prüfung, ob dabei wenigstens mehr soziale Sicherheit entsteht. Bei guter Finanzlage werden Überschüsse unter dem Deckmantel angeblicher Solidität versteckt, bis sich ein Ausgabenzweck findet. Und wo Geld fehlt, siehe Pflege, werden neue Ausgaben einfach beschlossen – Rechnung folgt. Da muss man gar nicht näher hinsehen, um sich um die (mit zusammen 550 Milliarden Euro im Jahr) fast zehnmal so großen Kassen von Renten- und Krankenversicherung zu sorgen.

Als sich der Arbeits- und Sozialausschuss des Bundestags jüngst in einer Sachverständigenanhörung mit dem Arbeitslosenbeitrag befasste, führte ein CDU-Politiker den koalitionären Kompass anschaulich vor: Er wollte von den Fachleuten allen Ernstes wissen, ob Beitragssenkungen nicht einen zu hohen Bürokratieaufwand verursachten. Und zur Anhörung über das Pflegelohngesetz lud die Koalition Sachverständige mit womöglich skeptischen Sichtweisen gar nicht erst ein.

Die Arbeitsagentur hortet mittlerweile fast 26 Milliarden Euro. Das sind drei Milliarden Euro mehr als der Betrag, den die Regierung noch 2018 als sinnvolle Reserve für Konjunkturabschwünge definiert hat. Doch statt Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu entlasten, gibt es angeblich nur einen konjunkturpolitisch vertretbaren Umgang damit: eine weitere Aufstockung der gerade erst aufgestockten und in ihrer Wirkung bisher nicht überprüften Weiterbildungszuschüsse; außerdem eine breitere Verteilung von Kurzarbeitergeld. Bezeichnenderweise versteigen sich deswegen auch Arbeitgeberfunktionäre dazu, die Beitragssenkung abzulehnen. Soll das etwa heißen, dass auf dem Arbeitsmarkt die Höhe der allgemeinen Arbeitskosten nun auch aus ihrer Sicht keine Rolle mehr spielt?

Schlagwort Altersarmut

Die Kontroverse um die Arbeitslosenkasse verdeutlicht, welche Schieflage zwischen den Interessen von Zahlern und Leistungsbeziehern, dem Erwirtschaften und dem Verteilen, sich eingeschlichen hat. Allerdings geht es dort fast um Kleinkram, wenn man nebenan zur Rentenversicherung blickt. Hier hat die Regierungskoalition in den vergangenen Jahren gleich mehrfach Beitragssenkungen abgesagt, obwohl die Rentenfinanzen die – in diesem Fall gesetzlich sogar genau definierten – Kriterien dafür erfüllten.

Stattdessen kamen, befeuert mit dem Schlagwort „Altersarmut“, höhere Mütterrenten, die Rente ab 63 und neue Rentengarantien, die Mehrausgaben in Höhe deutlich zweistelliger Milliardenbeträge je Jahr auslösten. Noch ärgerlicher ist, dass all dies fast nichts gegen Altersarmut bewirkt hat – wie die Koalition mit ihrem aktuellen Streit über das Projekt Grundrente selbst bestätigt. Was aber noch immer nicht heißt, dass die dafür geplanten Milliardenbeträge nun auch wirklich bedürftigen Menschen helfen sollen.

Bei der Rente hat Konzeptlosigkeit offenbar noch leichteres Spiel, weil dort eine Mischfinanzierung aus Beiträgen und Steuern üblich ist – und der Druck noch geringer, sich aus Rücksicht auf die Beitragszahler für Wirkung und Wirtschaftlichkeit rentenpolitischer Maßnahmen zu interessieren. Mit den 2018 eingeführten „Haltelinien“ für die Rente allerdings hat die Koalition dann noch ein so hohes Ausgabenrisiko hinzugefügt, dass sie dieses lieber dem Bundeshaushalt übertrug.

Das Risiko ist damit aber nicht weg. Wie der Bundesrechnungshof gerade anmerkt, ist der Etat durch möglichen Zuschussbedarf der Rentenkasse mittlerweile stärker gefährdet als durch steigende Ausgaben für Beamtenpensionen – eine bemerkenswerte, keine gute Wendung. Noch wichtiger ist aber die Frage, wo eigentlich Spielräume bleiben für private und öffentliche Investitionen, die in einer Zeit rasanten technologischen Wandels den zukünftigen Wohlstand sichern könnten.