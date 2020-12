Wirtschaftsrat schlägt Alarm : Der Sozialstaat stößt an Grenzen

Mit der Corona-Krise erreichen die Sozialausgaben in Deutschland neue Rekorde. So wird 2020 aller Voraussicht nach erstmals mehr als jeder dritte Euro, den Unternehmen und Bürger erwirtschaften, in sozialpolitische Zwecke gelenkt, insgesamt mehr als 1,1 Billionen Euro. Und es könnte der Beginn einer Phase deutlich steigender Sozialversicherungsbeiträge sein: von 40 Prozent des Bruttolohns auf bald mehr als 50 Prozent. Dass die Beitragslast um 2040 auch diese Grenze zu reißen drohe, zeigten Berechnungen von Ökonomen schon vor der Pandemie. Für 2030, zum Ende dieses Jahrzehnts, erwarteten sie 43 bis 45 Prozent – bisher.

Der CDU-Wirtschaftsrat, eine Vereinigung unionsnaher Unternehmer, schlägt daher nun Alarm. Auf dem Weg ins Bundestagswahljahr mahnt er die Regierung zu einem klaren Kurswechsel in der Sozialpolitik, um die Lasten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu begrenzen: „Solche enormen Sozialabgaben wären grob ungerecht zulasten der jungen, erwerbstätigen Generation. Gleichzeitig gefährdeten derart hohe Lohnzusatzkosten die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland und kosteten zahlreiche Arbeitsplätze.“

Es sind Kernsätze eines neuen Reformprogramms, mit dem der Wirtschaftsrat die Sozialausgaben dämpfen will. Das 13- Seiten- Konzept unter dem Titel „Überlastung der Sozialsysteme verhindern“ liegt der F.A.Z. vor. Es setzt insbesondere auf längere Lebensarbeitszeiten und eine bessere Privatvorsorge („Riesterrente“) mit mehr Spielräumen für renditeorientierte Anlage im Aktien, um die umlagefinanzierte Rentenkasse zu entlasten; außerdem auf mehr Effizienz im Gesundheitswesen sowie eine konsequent beschäftigungsfreundliche Arbeitsmarktpolitik.

Beiträge müssen steigen

Bisher beträgt der Beitragssatz zur Rentenversicherung 18,6 Prozent, für Kranken- und Pflegekassen fallen zusammen etwa 19 Prozent an und für die Arbeitslosenversicherung 2,4 Prozent. Aber schon jetzt sind Beitragserhöhungen konkret absehbar. So rechnet die Regierung damit, dass der Rentenbeitrag bis 2024 auf 19,9 Prozent steigen muss, weil die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu stark wächst. Und auch die Gesundheits- und Pflegeausgaben steigen kräftig. Jeder Prozentpunkt mehr bedeutet dabei Belastungen von jährlich fast 15 Milliarden Euro für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Die Steuerentlastung durch Teilabbau des Solidaritätszuschlags zum 1. Januar wird daher absehbar schon durch den Rentenbeitrag wieder zunichte gemacht. Wie aktuell das Problem ist, zeigt zudem eine neue Umfrage des Verbands „Die Familienunternehmer“: Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen sehen die Erwartung höherer Steuern und Sozialbeiträge als Grund zu „großer Sorge“. In der jährlichen Rangliste ihrer Sorgenfaktoren haben Steuern und Sozialbeiträge damit nun die beiden Spitzenplätze besetzt – vor Energiekosten und Protektionismus.