Schatzkanzler in London : Ein Finanzminister im Post-Corona-Loch

Die Ausgabenorgie in der Corona-Krise hat den britischen Schatzkanzler Rishi Sunak beliebt gemacht. Jetzt sinkt sein Stern.

Noch vor nicht langer Zeit erschien Rishi Sunak als politischer Kronprinz Großbritanniens. Er galt als Favorit für die Nachfolge des Premierministers, sollte Boris Johnson vorzeitig abtreten. Aber die Lage hat sich geändert. Johnson sitzt jetzt als Krisenpremier im Ukrainekrieg wieder fester im Sattel. Der Krieg überschattet die „Partygate-Affäre“, auch wenn diese weiter schwelt.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

In Turbulenzen ist nun aber Finanzminister Sunak geraten, seine Umfragewerte sind abgestürzt. Aus Sicht vieler Kritiker tut er zu wenig, um die Haushalte zu entlasten, die unter rasant steigenden Energiekosten ächzen. In einem Fernsehinterview wurde Sunak mit einer Krankenschwester konfrontiert, die ihren Kindern kaum noch Schulbrot gibt, weil sie anders die Gasrechnung nicht bezahlen könne. Die Inflation könnte im Herbst auf 9 Prozent steigen. Ein „historischer Schock für die Realeinkommen“ sei das, schwerer noch als in den 1970er-Jahren, warnt Notenbankchef Andrew Bailey.