Fachkräftemangel : Schuften für die Klimawende

Liest man den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, kann vor dem inneren Auge schon überall Baugerüste in die Höhe schießen, Männer und Frauen die Blaumänner überstreifen sehen. Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erfüllen, die Wirtschaftsminister Robert Habeck diese Woche vorstellte, soll auf jedes geeignete Dach zukünftig eine Photovoltaik-Anlage kommen, 200 Gigawatt Kapazität sind das Ziel bis zum Jahr 2030. Auf 30 Gigawatt sollen die Offshore-Windkraftanlagen wachsen, außerdem zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen werden. Und dann ist da noch der Wohnungsbau, ein Herzensthema der Sozialdemokraten: 400 000 Wohnungen im Jahr will die Ampelkoalition errichten lassen, bisher waren es etwa 300 000.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaftsredaktion. Folgen Ich folge

Das sind alles hehre Ziele, es gibt nur ein Problem: Irgendjemand muss das alles bauen. Und das Baugewerbe ist jetzt schon überlastet: In Deutschland gibt es dem Bundesinstitut für Berufsbildung zufolge einen Überhang von 780 000 genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen. Die zusätzlichen Bauvorhaben würden in der Branche einen Mehrbedarf von 94 000 Arbeitern im Jahr 2025 bedeuten. Dabei sind die geplanten Klima-Investitionen noch nicht einbezogen. Das Institut rechnet vor, dass jedes Jahr doppelt so viele Wohnungen wie bisher energetisch saniert werden müssten, wenn die Regierung ihr Klimaziel erreichen will. Dafür wären noch mal 100 000 Beschäftigte nötig – in Bereichen, die schon jetzt am stärksten vom Mangel an Fachkräften betroffen sind: Klempnerei, Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Energietechnik. Zwölf der 15 meistbetroffenen Berufsfelder haben mit dem Bauen zu tun.