Berliner Flughafen Tegel : Die Stadt von morgen

Das wünschen sich die Verantwortlichen in vielen wachsenden Großstädten: dass ihnen auf einen Schlag ein innerstädtisches Areal von fast fünf Quadratkilometer Größe zur Verfügung steht, das sich von Grund auf neu entwickeln lässt und Platz für Gewerbeflächen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Wohnungen bietet. In Berlin erfüllt sich dieser Wunsch demnächst: Wenn (worauf vieles hindeutet) am 31. Oktober dieses Jahres endlich der neue Großflughafen in Schönefeld eröffnet wird, sind die Tage des traditionsreichen, vor einem halben Jahrhundert errichteten Flughafens Tegel gezählt.

Glücklich darüber sind allerdings längst nicht alle. Unüberhörbar sind die zahlreichen Stimmen, die über den Verlust eines funktionalen Verkehrsbauwerks in zentraler Lage klagen, und noch 2017 sprach sich in einem (rechtlich nicht bindenden) Volksentscheid die Mehrheit der Abstimmenden für den Weiterbetrieb des Flughafens aus. Doch eigentlich ist die Sache klar: Schon 1996, als sich der Bund sowie die Länder Brandenburg und Berlin im sogenannten Konsensbeschluss auf Schönefeld als Standort für den neuen Großflughafen einigten, war die Schließung der beiden Flughäfen Tempelhof und Tegel Bestandteil der Vereinbarung.