Zukunftstrends : Wie das Coronavirus negative Gesellschaftstrends kaschiert

Wer erinnert sich noch an die engagierten Debatten über eine Segmentierung des Bürgertums? Immer stärker unterscheidet sich ein weltoffener, global vernetzter, in Metropolen und in modernen Dienstleistungsberufen tätiger Teil des Bürgertums von einem in seiner Heimat in den Regionen verwurzelten, weniger global denkenden und in lange Zeit erfolgreichen, aber immer mehr bedrohten Industrien arbeitenden und sich von traditionellen Parteien immer weniger vertreten fühlenden Teil.

Das Virus hat diese Debatte verdrängt, die globalen Eliten ebenso an ihre Wohnorte gefesselt wie den heimatverbundenen Facharbeiter und das verbreitete Misstrauen in die Regierungsparteien in ein, zumindest vorübergehend, hohes Maß an Vertrauen in Angela Merkel und ihre Truppen verwandelt. Aber das Virus ändert nichts an einem von Fachleuten schon lange diagnostizierten Trend, der auch für Deutschland eine rückläufige Bedeutung der Industrie vorhersagt. Das Virus akzentuiert diesen Trend.

So hat der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen für die kommenden Jahre angekündigt, 12.000 bis 15.000 Arbeitsplätze abzubauen. Die aktuellen Schwierigkeiten sind ein Grund für diese Entscheidung, aber sie sind nicht der einzige. ZF Friedrichshafen steht auch nicht allein. Der auf der Automobilindustrie und ihren Zulieferern, nicht zuletzt durch politische Entscheidungen zur Förderung der Elektromobilität, lastende Druck wird nicht nachlassen. Die Kapitalmärkte haben dies längst verstanden: An der Börse ist Tesla heute mehr wert als BMW, Daimler und Volkswagen zusammen. Der gescheiterte Versuch der Branche, im aktuellen Konjunkturpaket der Bundesregierung eine wirksame Förderung zu erhalten, demonstriert einen nachlassenden Einfluss auf die Politik.

Eine neue Epoche

Der Soziologe Andreas Reckwitz hatte vor dem Virus einen Eintritt der Industrienationen in eine dritte Nachkriegsepoche verortet, die mit einer allmählichen Transformation in die wissensbasierte Ökonomie einhergeht. In der ersten Epoche waren die Industrienationen dank einer steigenden Bevölkerung und der Ausbreitung des Konsums standardisierter Güter kräftig gewachsen; zur Marktwirtschaft hatten sich eine soziale Absicherung und ein korporatistischer Staat mit starken Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden entwickelt.

Vor rund einem halben Jahrhundert geriet dieses Modell in eine durch Überregulierung und Inflation gekennzeichnete Krise. Die Antwort bestand in einer Deregulierung und Globalisierung. Die Industrienationen wuchsen auf geringem Niveau stetig und bei niedriger Inflation. Doch hinter der gesamtwirtschaftlichen Stabilität verbargen sich ein kräftiger technischer Fortschritt und eine Individualisierung von Lebensstilen.