Leben in Italien : Plötzlich fehlt Katzenfutter

Das Coronavirus hat Italien ins Chaos gestürzt und das Leben auf den Kopf gestellt – im Großen wie im Kleinen. Wie ist die Situation in dem Land, das in Europa am schwersten betroffen ist? Ein Lagebericht.

Mittwochabend, 21.40 Uhr. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte spricht zur Nation, schon zum zweiten Mal in dieser Woche. Dieses Mal aber nicht in einer offiziellen Rede vor den zusammengeschalteten Fernsehkanälen, sondern ganz unorthodox auf Facebook. Italiens Fernsehen unterbricht dennoch viele aktuelle Programme, um die Rede zu ungewöhnlicher Zeit aktuell zu übertragen.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

„Ich danke euch, denn ich weiß, dass ihr dabei seid, euren Lebensstil zu ändern. Ihr bringt Opfer, und ich weiß, dass das nicht leicht ist, doch dieser kleine oder große Verzicht bedeutet einen wertvollen Beitrag für das Land“, sagt Conte. Die ganze Welt blicke auf Italien, denn Italien gebe ein großes Beispiel von Strenge, und in der Zukunft werde das Land nicht nur bewundert werden, sondern ein Beispiel sein dafür, wie man mit Gemeinschaftssinn gegen eine Pandemie siegen könne. Dann kommt die eigentliche Neuigkeit: „Jetzt ordnen wir die Schließung aller Geschäfte an, mit Ausnahme der Lebensmittelhändler und Apotheken.“ Geschlossen werden normale Geschäfte, Bars, Pubs, Restaurants, Friseure, Schönheitssalons und so weiter.

Die Überraschung ist Conte gelungen. Zwar gab es in den Zeitungen Artikel über Diskussionen um weitere Einschränkungen. Doch Gerüchte, Streitereien und Profilierungsversuche einzelner Politiker stellen in Rom die üblichen Hintergrundgeräusche des Hauptstadtlebens dar. Bei so weitreichenden Schließungen ist sicher, dass nicht jeder in allen Details des Alltags für die nächsten Wochen vorgesorgt hat. Im eigenen Büro fehlt Papier für den Drucker, und wenige Stunden vor dem Facebook-Auftritt von Conte hatte der nahe liegende Schreibwarenladen schon früher geschlossen als üblich. Die überraschende Ankündigung von Conte führt auch noch zu anderen Sorgen in der Familie. Woher kommt das Futter für die verwöhnte kleine schwarze Katze, die sich nur mit wenigen ausgewählten Futtersorten zufriedengibt und ansonsten ihren vollen Futternapf heldenhaft verschmäht?

Zwischen 20.000 und 50.000 Italiener Richtung Süden geflüchtet

Die Stadt war schon vor dem Mittwochabend so verlassen, dass große Teile des Handels demotiviert waren, überhaupt weiterzumachen. Der sonst von ausländischen Touristen als Fotomotiv geschätzte Obst- und Gemüsemarkt am Campo de’ Fiori in der Altstadt blieb schon am Morgen zur Hälfte leer. Der Händler mit dem größten und teuersten Stand, spöttisch „Bulgari“ genannt, war trotzdem da, klagte aber seinerseits über 50 Prozent Verdienstausfall. Am Kiosk gegenüber stapelten sich mittags noch 18 unverkaufte Exemplare der römischen Zeitung „La Repubblica“, kurz danach wurde zugesperrt.

Trotzdem war bis Mittwoch für die Italiener noch alles verfügbar. Seither gibt es nur noch die Grundversorgung. Zuvor war es der Regierung nicht so gut gelungen, mit überraschenden Schritten vorübergehende Panikreaktionen zu vermeiden. Bevor am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr die Lombardei und 14 weitere norditalienische Provinzen zur „roten Zone“ wurden, gab es zu viele Gerüchte. Der Ministerpräsident wollte seinen Schritt mit den betroffenen Regionalregierungen abstimmen, doch von irgendwo wurden die vertraulichen Entwürfe für das Gesetzesdekret an die Medien weitergereicht. Zwischen der Ankündigung am Samstagabend, der Unterschrift um 2 Uhr morgens und der Veröffentlichung im Gesetzesblatt am Sonntagnachmittag vergingen weitere Stunden. Derweil kam es in Norditalien zu dramatischen Szenen. In Mailand und anderswo wollten viele den letzten Zug nach Süditalien nehmen. Eine amerikanische Korrespondentin beschrieb die Szene in einem überfüllten Nachtzug bei Twitter unter dem Titel „Flucht aus Padua“ und erntete einen Sturm der Entrüstung. Denn zwischen 20.000 und 50.000 Italiener, die im Norden arbeiten und zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag zu den Wurzeln ihrer Familie in den Süden geflüchtet sind, könnten entscheidend zur Verbreitung des Virus im ganzen Land beitragen.