Bundesverfassungsgericht : Überschreitet der Corona-Fonds die EU-Kompetenzen?

Zur Finanzpolitik der Europäischen Union läuft am Bundesverfassungsgericht seit Jahren gleichsam eine Krimiserie. Den vorläufigen Höhepunkt bildete 2020 das spektakuläre Urteil zum Kauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Jahrelang hatte Karlsruhe gemahnt, die EU-Finanzpolitik sei grenzwertig. Dann kam der Donnerschlag: Die EZB habe kompetenzwidrig gehandelt; das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der anderer Ansicht war, sei „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“. Der EuGH habe „ultra vires“ entschieden, schrieb der Zweite Senat damals.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Nun, in der Fortsetzungsfolge, ballen sich abermals Gewitterwolken zusammen. Wieder geht es um die Grundsatzfrage, ob die EU die Grenze zur Transfer- und Fiskalunion überschritten hat und sich damit – ultra vires – Kompetenzen anmaßt. Dieses Mal entzündet sich der Streit an dem 750 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket, das vor allem den finanzschwächeren EU-Staaten helfen soll, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

Zwei von sieben Verfassungsbeschwerden

Juristischer Zankapfel in dem Karlsruher Verfahren ist das Ratifizierungsgesetz, mit dem der deutsche Gesetzgeber dem Programm mit dem klangvollen Namen „Next Generation EU“ zugestimmt hatte. Die Kommission wird ermächtigt, an den Kapitalmärkten im Namen der EU Mittel bis zu einem Betrag von 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018 aufzunehmen. Allerdings hatte Karlsruhe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ausfertigung des Ratifizierungsgesetzes zunächst wegen eines Eilantrages gegen die Corona-Hilfspläne untersagt. Eine ungewöhnliche Intervention. Einen Monat später lehnte das Gericht den Eilantrag ab, und Steinmeier durfte unterzeichnen.

An diesem Dienstag und Mittwoch wird der Zweite Senat nun in der Hauptsache über zwei von insgesamt sieben Verfassungsbeschwerden gegen die deutsche Beteiligung an dem EU-Corona-Fonds verhandeln. Die Beschwerdeführer sind alte Bekannte: Der Düsseldorfer Anlagenbauer und frühere Industriepräsident Heinrich Weiss gehörte zum Kreis derer, die damals das EZB-Anleihekaufprogramm vor das Verfassungsgericht brachten. Auch der Wirtschaftsprofessor und AfD-Gründer Bernd Lucke, der die Partei 2015 verließ, war mit dabei. Weiss’ Prozessbevollmächtigter, der Staatsrechtler Christoph Degenhart, hatte schon damals vorgetragen, dass das Recht auf Demokratie auf dem Spiel stehe, wenn die EU sich nicht an ihre Zuständigkeiten halte. Darum geht es auch jetzt im Streit über das „größte Konjunkturpaket aller Zeiten“, wie die Kommission das Programm „Next Generation EU“ stolz bezeichnet. Über eine Laufzeit von mehr als 30 Jahren wird der EU eine Verschuldung in Höhe von mehr als 70 Prozent des Eigenmittelvolumens ermöglicht. Um die Haftung sicherzustellen, musste der Höchstbetrag der Eigenmittel erhöht werden, den die EU von den Mitgliedstaaten abrufen kann.