China und Indien streiten sich : Machtkampf im Himalaja

Während die Welt auf die Corona-Krise und das Ringen in Washington schaut, schlagen Amerikas Rivalen im Himalaja Pflöcke ein: Nach dem Südchinesischen Meer werden die Bergländer nördlich Indiens immer mehr zum Austragungsort geostrategischer Machtspiele. In Nepal, der Region Kaschmir, dem Königreich Bhutan, aber auch im Norden Pakistans geht es um Zugänge zu Wasser, um Wirtschaftskorridore, um militärisches Aufmarschgebiet. Insbesondere um ihren Einfluss in Nepal ringen die beiden Atommächte China und Indien mit Geld, Entwicklungshilfe, Versprechen und Rüstungsgütern. Es ist der Kampf eines Davids mit gleich zwei Goliaths auf beiden seiner Seiten.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

In dem verarmten Pufferstaat wächst das politische Chaos. „Die Instabilität in Nepal ist für seine beiden Nachbarn, Indien und China, von großer Bedeutung“, sagt die Journalistin Sudha Ramachandran aus dem indischen Bangalore. In Anspielung auf die Filmserie spricht sie von einem „Game of Thrones“ in Nepal.