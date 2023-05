An diesem Morgen im Mai herrscht Andrang. Lange Schlangen bilden sich vor den Schaltern von Nepals zweitgrößtem Flughafen, dem Pokhara International Airport. Am Annapurna hat es mitten im Mai zu schneien begonnen. Wer es schaffte – in den Lawinen starben mindestens ein Sherpa und 36 Maultiere –, suchte sein Heil in der Flucht bergab. Und fliegt nun vom Urlaubsort Pokhara zurück in die Hauptstadt Kathmandu und von dort aus dann gen Heimat.

Schneller geht es nicht. Denn trotz des „International“ im Namen – international geht am Flughafen Pokhara gar nichts. Allein schon, weil große Maschinen hier nicht landen können. Und auch sonst stimmt so wenig mit dem Megaprojekt im Bergstaat, dass der nagelneue Flughafen auch in den heimischen Medien als „weißer Elefant“ gebrandmarkt wird. Dessen Absender: Peking.