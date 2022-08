Milliarden-Investitionen : China, der Gläubiger der Welt

China hat Milliardensummen an Schwellen- und Entwicklungsländer verteilt. Nun fallen mit Sri Lanka und Sambia die ersten Schuldner um. Die Regierung in Peking zeigt sich bislang hart.

Chinesischer Bauboom in Afrika: Baustelle in Nairobi mit chinesischem Transparent Bild: Philip Plickert

Sri Lanka trägt das Antlitz der Schönheit. Der Monolith Sigiriya, türkises Wasser vor goldenem Sand, die Ruinenstadt Anuradhapura – all das hat vor dem Ausbruch der Pandemie zwei Millionen Touristen im Jahr auf die Insel im Indischen Ozean gelockt. Nach Indern und Briten flogen die meisten aus China ein.

In dieser Woche hingegen zeigte Sri Lankas Botschafter in seinem Pekinger Amtssitz, was Verzweiflung ist. In Chinas Hauptstadt leben mehr Menschen als auf der 5000 Kilometer entfernten Insel, in der es kaum noch Geld gibt für Lebensmittel, Medizin und Benzin. Doch das Flehen des Diplomaten, zur Rettung seines Inselstaats sollten die Chinesen nicht nur Tee und Saphire kaufen, sondern auch wieder zu Hunderttausenden an dessen Strände reisen, wirkte in Zeiten der Seuche wie ein Fiebertraum.

Wie überall auf der Welt ist auch in Sri Lanka die Zahl chinesischer Touristen mit Ausbruch des Coronavirus auf praktisch null gefallen und wird dort wohl lange bleiben. Schließlich dürfen zig Millionen Chinesen in der von Lockdowns durchzogenen Volksrepublik noch nicht mal vor die eigene Haustür treten – geschweige denn die seit 2020 fest geschlossenen Grenzen überqueren.

Sri Lanka vor der Katastrophe bewahren, das kann China allerdings durchaus. 2014 landete Xi Jinping auf der Insel. Die sei eine „prächtige Perle“, schwärmte der chinesische Präsident und schloss gleich zwanzig Investitionsverträge ab. Straßen, ein Kraftwerk und einen Flughafen sollten chinesische Staatskonzerne bauen. Finanziert mit Krediten von Pekings Entwicklungsbanken.

Investitionsverträge mit Sri Lanka

Acht Jahre später ist Sri Lanka zahlungsunfähig und der Präsident nach Massenprotesten auf die Malediven geflohen. China soll helfen, fordert der Internationale Währungsfonds. Doch nicht mit Tourismus, sondern mit einem Schuldenschnitt. Die Volksrepublik ist der Insel größter Gläubiger – so wie sie der größte Gläubiger der Entwicklungsländer auf der Welt insgesamt ist. Von denen haben derzeit laut Internationalem Währungsfonds rund 60 Prozent Probleme, ihre Schulden zu bedienen. Der Zinsanstieg in den USA, die hohen Energiekosten und das schwächere Wachstum verschärfen die Probleme. Bisher hat sich China in solchen Fällen meist hart gezeigt und auf Rückzahlung bestanden. Weil das Land selbst nicht überblicken würde, wo es überall Kredite ausstehen hat, drohe in der Folge die „nächste große Schuldenkrise des globalen Südens“, warnt Deutschlands Kanzler. Das würde nicht nur China und die Entwicklungsländer in eine „große Wirtschafts- und Finanzkrise“ stürzen, sondern auch „den Rest der Welt nicht untangiert“ lassen, so Olaf Scholz (SPD).

Nach den jüngsten Beratungen im Kreis der zwanzig wichtigen Wirtschaftsnationen (G20) Mitte Juli geht Berlin davon aus, dass es Risiken für einen „Schuldenstress“ in dreißig Entwicklungsländern und sechzig besonders armen Staaten gibt. Die Konsequenzen aus den drückenden Altlasten liegen auf der Hand: Je höher der Schuldendienst ist, umso weniger Geld steht für zentrale Aufgaben wie Ernährungssicherung, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit zur Verfügung. Schon lange bemüht sich die Bundesregierung, China bei der Lösung des Pro­blems stärker einzubinden. Man hat viele Hinweise, dass das Land zu einem großen Geber aufgestiegen ist, aber wie stark China in welchen Regionen der Welt engagiert ist, weiß man nicht, womöglich weiß das niemand. Das liegt auch daran, dass es in dem riesigen Reich der Mitte viele Kreditgeber gibt, die in dem großen Spiel um Rohstoffe mitmischen. Es fehlt schlicht an Transparenz.