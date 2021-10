Steuerexperiment : Wie China mit einer Immobilien-Steuer den Wohlstand heben will

Aktualisiert am

Wie China mit einer Immobilien-Steuer den Wohlstand heben will

Um Wohlstand für alle zu schaffen, will Xi Jinping das Volk von Wohnungsbesitzern kräftig zur Kasse bitten. Das ist sinnvoll – und riskant zugleich.

Wohnungen soweit das Auge reicht: In China könnte auf Wohnungsbesitzer in Zukunft mehr Steuern zu kommen. Bild: Bloomberg

Wenn Chinas Präsident Xi Jinping sagt, er wolle die Besteuerung von Immobilien „lebhaft und stetig vorantreiben“, damit es bald „Wohlstand für alle“ gebe in der Volksrepublik, dann könnte er damit auf Menschen wie Pepper Wen abzielen.

Das Leben hat es gut mit der 28 Jahre alten Wen gemeint, soweit man das von außen beurteilen kann. Die eigenen Eltern, wohnhaft in Nanjing, bringen von ihren Angestelltenjobs jährlich zusammen umgerechnet 70.000 Euro nach Hause, was die Tochter der gehobenen Mittelschicht zugehörig macht. Seit Pepper in einem Schanghaier Nachtclub ihren künftigen Ehemann traf, ist sie sogar reich. Die Schwiegereltern, Unternehmer mit eigener Fabrik, haben dem Paar im Hightech-Bezirk Zhangjiang, dem Silicon Valley Schanghais im Stadtteil Pudong, eine Villa mit 400 Quadratmeter Wohnfläche geschenkt.