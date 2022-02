Biontech will Corona-Impfstoff in Afrika herstellen

Vakzin aus dem Container : Biontech will Corona-Impfstoff in Afrika herstellen

Zusammen in Marburg: Biontech-Mitgründer Ugur Sahin (von links), seine Frau Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, und Holm Keller von der Kenup-Stiftung. Bild: dpa

Mit der Impfstoffversorgung Afrikas könnte es bald deutlich vorangehen. Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Südafrika mit einem mRNA-Technologie-Transferzentrum die Forschung und Herstellung von Corona-Vakzinen auf dem Kontinent forcieren will, hat das deutsche Unternehmen Biontech nun eine mobile Produktionslösung präsentiert. Sie besteht aus Reinraum-Containern, die von Mitte des Jahres an nach Afrika transportiert werden sollen. Dort bilden sie den Angaben zufolge die Basis für den voraussichtlichen Start einer schlüsselfertigen mRNA-Impfstoff-Herstellung vor Ort in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Als Länder sind zunächst Ruanda, Senegal und „gegebenenfalls“ auch Südafrika eingeplant. Ein Projekt in Ghana soll die Herstellung mit Kapazitäten zur Abfüllung und Verarbeitung unterstützen. Das kündigte Biontech am Mittwoch in Marburg im Beisein der Präsidenten der Partnerländer, des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus sowie von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze an. Sowohl Biontech als auch sein amerikanischer Konkurrent Moderna hatten schon im vergangenen Jahr bekanntgegeben, künftig in Afrika eigene Covid-Impfstoff-Produktionen aufziehen zu wollen.

Erweiterbar auf andere Impfstoffe

Die mobile Produktionslösung besteht aus zwölf Meter langen Standardcontainern, wie sie in der Güterwelt üblicherweise für Transporte eingesetzt werden. Jeweils sechs stellen ein eigenes Produktionsmodul dar, Biontech spricht von einem „Biontainer“. Mit einem solchen Reinraum-Modul lässt sich der mRNA-Wirkstoff produzieren, in einem weiteren wird der abfüllfertige Impfstoff hergestellt. Die beiden Module benötigten zusammen rund 800 Quadratmeter Platz, heißt es.

Das Mainzer Unternehmen schätzt, dass sich damit bis zu 50 Millionen Dosen seines Covid-Impfstoffs im Jahr produzieren lassen. Die Abfüllung und Verpackung sollen Partner vor Ort übernehmen. Die Lösung gilt als „skalierbar“, also leicht erweiterbar. Die Container werden den Angaben zufolge auch für die Herstellung anderer Impfstoffe ausgerüstet sein, je nach Bedarf der afrikanischen Länder.

Mehr zum Thema 1/

Biontech will die Produktionsstätten zunächst selbst betreiben und personell besetzen. Damit unterstütze man die sichere und zügige Aufnahme der Produktion der mRNA-basierten Impfstoffe. Vorbereitet werde der Transfer des Know-hows an lokale Partner, um den unabhängigen Betrieb der Produktion zu ermöglichen. Impfstoffe, die in Afrika produziert werden, sind den Angaben zufolge für den Inlandseinsatz sowie für den Export an andere Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union bestimmt – für „einen gemeinnützigen Preis“, wie es hieß.

Die Investitionskosten der mobilen Lösung hat Biontech nach eigenen Angaben bisher selbst getragen. Normalerweise kostet eine Produktionsstätte dieses Umfangs 150 Millionen Euro, hieß es auf Anfrage der F.A.Z. „Unser Ziel ist es, darunter zu liegen.“

WHO-Generaldirektor Tedros „begrüßte“ nach eigenen Worten „die Initiative von Biontech zur Steigerung der Impfstoffproduktion in Afrika“. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation sieht sie als Ergänzung des eigenen Hubs in Südafrika für den Transfer von mRNA-Technologie. Ruandas Präsident Paul Kagame sagte, das modulare Produktionssystem eröffne „eine neue Perspektive für die globale Impfstoffgerechtigkeit“. Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo sprach von einem „bedeutsamen Tag für Mutter Afrika“. In Marburg diskutierten die Politiker mit den Biontech-Gründern Ugur Sahin und Özlem Türeci unter anderem über regulatorische und technische Anforderungen für das geplante Produktionsnetzwerk auf dem Kontinent.