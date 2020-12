EU-Coronahilfen : Wie die deutsche Regierung den Streit mit Polen und Ungarn beilegte

Die beiden osteuropäischen Länder blockierten das Brüsseler Corona-Paket. Nun ist der Durchbruch wohl geschafft. Im Hintergrund geht es um die Migration in Ungarn, die Ehe in Polen – und mehr.

In Polens Hauptstadt Warschau ließ der liberale Bürgermeister am Mittwoch die städtischen Busse mit der Europafahne dekorieren – in der Hoffnung auf eine Einigung im Haushaltsstreit in der EU. Noch lautete da die Regierungslinie, man werde, gemeinsam mit Ungarn, aus Protest gegen den neuen Rechtsstaatsmechanismus das 1,8 Billionen Euro umfassende Corona-Paket mit einem Veto blockieren.

Doch dann trat mit dem Entwicklungsminister und stellvertretenden Regierungschef Jaroslaw Gowin der Anführer des gemäßigten Flügels in der nationalkonservativen Regierung vor die Presse. Im Parlamentsgebäude baute sich eine Phalanx der zu ihm stehenden Abgeordneten auf, davor Gowin. Der Minister sagte in beschwörendem Ton: „Eine Übereinkunft ist möglich, die sowohl die Souveränität Polens als auch ein gemeinsames Europa garantiert.“

Sowohl Polens Rechtslage werde so gewahrt als auch weit über hundert Milliarden Euro (Euro) für Polen für die nächsten sieben Jahre gerettet. Mit einer Einigung in Brüssel auf dem Gipfel werde auch die Regierung der „Vereinigten Rechten“ gerettet. Die Alternative seien vorgezogene Neuwahlen und das Ende dieser Regierung.

Deutschland, Polen und Ungarn seien sich mehr oder wenig handelseinig geworden; Details wollte Gowin nicht verraten. Die würden „natürlich unsere europäischen Partner mitteilen“ und Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Orbán war überraschend in Warschau

Die Reaktion in Brüssel fiel zunächst verhalten aus. „Wir warten noch auf die endgültige Bestätigung“, sagte ein Diplomat. Dementiert oder als voreilig bezeichnet wurden die Aussagen von Gowin allerdings auch nicht.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hatte Polen und Ungarn am Montag eine letzte Frist bis Mittwochmorgen gesetzt, um „klare Signale“ zu senden und von ihrem Veto gegen das Corona-Paket abzurücken. Ansonsten werde „Plan B“ eingeleitet, hatte ein hochrangiger EU-Diplomat gedroht. Die 25 anderen Mitgliedstaaten hätten zumindest den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds ohne Polen und Ungarn vorangetrieben. Sonst hätte von Anfang des Jahres an ein Nothaushalt gegolten, der nicht zuletzt für Polen und Ungarn schmerzhafte Einschnitte in den Strukturhilfen mit sich gebracht hätte.

Am Mittwochmorgen schien es zunächst so, als ob das deutsche „Ultimatum“, das nicht so heißen sollte, verpufft sei. Auch wenn es am Vorabend plötzlich, aber auch nur vor ungarischer Seite positive Signal gegeben habe, hieß es in Brüssel da noch.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán war überraschend nach Warschau gereist. Der Ungar sagte, Morawiecki sei „ja jetzt gleichsam mein Chef“, weil Polen die Präsidentschaft in der Visegrád-Gruppe innehabe. Orbán verkündete im polnischen Fernsehen, „alle Gelder“, die Polen und Ungarn zustünden, würden die Länder auch bekommen. Aber wenn der großenteils aus Krediten bestehende Corona-Aufbaufonds nicht zustande komme, sei man auch „stark genug, diese Kredite selbst zu bekommen“ (und nicht über die EU).

„Nicht erkämpft, sondern geerbt“

Auffällig war, dass Orban dreimal betonte, man sei jetzt „Zentimeter“ von einer Einigung in der EU entfernt; er zeigte sogar mit den Fingern, wie viele Zentimeter das nur seien. Der „wahre Grund“ für den umkämpften Rechtsstaatsmechanismus sei dieser: „Die Westeuropäer verstehen nicht, was Rechtsstaat ist, sie haben sich Rechtsstaat und Wohlstand nicht erkämpft, sondern geerbt. Sie haben nicht gekämpft, sondern nur davon gelesen.“