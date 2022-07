Drei turbulente Jahre : Das Johnson-Drama belastet die Wirtschaft

Aktualisiert am

Boris Johnson liebt die griffigen Drei-Wörter-Slogans. „Get Brexit Done“ hieß es zum EU-Austritt und „Build Back Better“ nach der Corona-Krise. Die Tory-Rebellen fanden diese Woche auch einen Dreiwort-Schlachtruf, um ihn zum Rücktritt zu drängen: „Enough is enough.“ Es reicht!, donnerte der zurückgetretene Gesundheitsminister Sajid Javid am Mittwoch im Parlament in Richtung Johnson.

Innerhalb von zwei Tagen traten mehr als 40 Minister, Staatssekretäre und Berater der Regierung zurück. Sogar der neu ernannte Schatzkanzler Nadhim Zahawi stellte sich gegen Johnson. Der Churchill-Fan erlebte seine „dunkelste Stunde“. Seine Rücktrittsrede vor der Tür von Down­ing Street No. 10 klang aber, als gehe er erhobenen Hauptes.